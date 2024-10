แมริออทยกระดับการสนับสนุนเด็กที่เข้าถึงโอกาสได้ยากในไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "Road to Give" ครั้งที่ 10 ในกรุงเทพฯ

ขยายการช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรมในกรุงเทพฯ งานวิ่งการกุศลที่รวมพลพนักงานโรงแรม แขก ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น มารวมตัวกันในงานวิ่งที่สนุกสนานเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนองค์กรการกุศลที่มีผลงานโดดเด่นสององค์กร ได้แก่ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยงาน Road to Give ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแมริออทในการ "Serve Our World" พร้อมตัวเลือกการวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมสร้างความสนุก 3 ระยะ ได้แก่ 3 กม. สำหรับครอบครัว ระยะ5 กม. ทั้งสำหรับกลุ่มหรือองค์กรและแบบเดี่ยว และ ระยะ 10 กม.สำหรับวิ่งเดี่ยว โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน นักวิ่งทุกวัยและทุกระดับความสามารถจะได้มารวมตัวกัน ออกกำลังกาย และเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทั้งความอร่อยแบบจัดเต็มจาก Marriott Bonvoy on Wheels ขบวนรถอาหารและรถเข็นที่มีสีสันจากโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอของ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ในกรุงเทพฯ ที่จะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากมายไว้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมของแมริออท "Serve360: ทำดีในทุกทิศทาง" โดยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประโยชน์ที่หลากหลาย นอกจากการระดมทุนที่จำเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรการกุศลเพื่อเด็กในท้องถิ่นสององค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้ว การวิ่งครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ในขณะเดียวกันก็มีความยั่งยืนสูง ส่วนเหรียญรางวัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำจากฝาขวดพลาสติก ซึ่งเก็บรวบรวมโดยพนักงานโรงแรมของแมริออทและนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตเหรียญรางวัลเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรม Road to Give ครั้งที่ 10 ของแมริออทคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุด ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวให้กับจุดหมายปลายทางนั้น ๆ"เรารู้สึกยินดีที่ได้เชิญชวนเพื่อน แขก และพนักงานของเรามาสวมรองเท้าวิ่งในกิจกรรม Road to Give ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเรา ที่แมริออท เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ไม่เพียงแต่ในโรงแรมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนของเราในวงกว้างขึ้นด้วย และด้วยการสนับสนุนให้ผู้คนเข้าร่วมการออกกำลังกายที่สนุกสนานและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะเดียวกันก็ระดมทุนให้กับพันธมิตรการกุศลของเรา เราสามารถส่งมอบประโยชน์แบบ 360 องศาในกรุงเทพฯ และในพื้นที่อื่นๆ "แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวกีโยม ราชู ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) กล่าวว่า "เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งมีส่วนโดยตรงต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการจ้างงานเยาวชนของเรา เงินทุนเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมมากที่สุด ด้วยทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นในการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพ และมอบโอกาสการฝึกงานที่โรงแรมในเครือแมริออทเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมและอาชีพของพวกเขาต่อไป และด้วยความพยายามที่มุ่งเป้านี้ แมริออทไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ครอบคลุมและเต็มไปด้วยความหวังมากขึ้นสำหรับเยาวชนกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย"นอกจากนี้ พนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ได้กล่าวว่า "มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความสนับสนุนจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มาโดยตลอด ทั้งยังมอบโอกาสให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิ่งการกุศลประจำปี Road to Give ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติบนใบหน้า และภาวะนิ้วติด นิ้วเกิน รวมถึงผู้ที่ต้องทนทุกข์จากแผลไหม้ แผลยึดติดหดรั้งทั่วประเทศ ทุกก้าวของนักวิ่งและทุกการมีส่วนร่วมจะช่วยสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ ในการมอบการผ่าตัดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต มอบรอยยิ้มใหม่ สร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา มูลนิธิสร้างรอยยิ้มรู้สึกขอบคุณแมริออทเป็นอย่างสูงสำหรับความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และร่วมพันธกิจสร้างรอยยิ้มเสมอมา ในโอกาสนี้ อยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ทั้งเพื่อความสนุก ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและส่งต่อรอยยิ้มไปด้วยกันค่ะ"กิจกรรมวิ่งการกุศล Road to Give ครั้งที่ 10 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว โดยมีค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อคน ผู้เข้าร่วมจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมวิ่งตามระยะที่เลือก คือ 3 กม. 5 กม. หรือ 10 กม. รวมถึงได้รับเสื้อวิ่ง หมายเลขการแข่งขัน และอิ่มอร่อยกับอาหารหรือเครื่องดื่มจาก Marriott Bonvoy on Wheels สูงสุด 3 รายการ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้กับ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย)โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกที่แมริออทจัดกิจกรรม Road to Give ในตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากการวิ่งการกุศลในกรุงเทพฯ แล้ว แขกของโรงแรมและผู้พักอาศัยในประเทศไทยจะได้พบกับงานวิ่งการกุศลในเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ และหัวหิน ตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ อีกด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ https://race.thai.run/roadtogive2024