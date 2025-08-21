กระทรวงดีอี ดัน e-Office หนุนรัฐไร้กระดาษ 100%

กระทรวงดีอี เร่งล้างระบบราชการล้าหลัง ดัน e-Office ปูพรม 6,356 หน่วยงาน หนุนรัฐไร้กระดาษ ทะลุเป้า ใช้ดิจิทัลแทนเอกสาร 100%
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงได้เร่งยกระดับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เข้าสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ผ่านระบบ e-Office บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ตามแนวทาง Paperless Government หรือรัฐบาลไร้กระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มีหน่วยงานรัฐทั่วประเทศที่เข้าสู่กระบวนการใช้งานระบบ e-Office แล้ว 6,356 แห่ง คิดเป็นจำนวนผู้ใช้งานรวม 1,894,447 ราย ครอบคลุมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยตัวเลขนี้ยังสูงกว่าเป้าหมายการใช้งานที่กระทรวงตั้งไว้ในปี 2568 ที่ 1,000,000 ราย
สำหรับกระทรวงดีอี ได้เปลี่ยนผ่านสู่การใช้ระบบ e-Office อย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยครอบคลุมการรับส่งเอกสาร การลงนามหนังสือราชการ และการให้บริการประชาชนในหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง 100% ช่วยลดภาระจากการจัดการเอกสารที่ไม่จำเป็น
การเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลให้กระทรวงฯ ปรับรูปแบบกิจกรรม Big Cleaning Day จากเดิมที่เน้นการจัดระเบียบเอกสาร มาเป็นกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์แทน เช่น "วางงานที่เครียด เปลี่ยนแปลงชีวิต คิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมถึงกิจกรรม “คน DE หัวใจสีเขียว” ที่เปิดโอกาสให้นำของเหลือใช้มาสร้างคุณค่าใหม่ในรูปแบบ Upcycling และ Recycle เพื่อส่งต่อให้กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค อปท. และสถานศึกษาของรัฐ ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนการใช้งานระบบ e-Office ภายใต้บริการคลาวด์กลางของรัฐ (GDCC) พร้อมบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับผู้มีอำนาจลงนามหนังสือภายนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th