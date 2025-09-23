BGRIM ควงแบงก์กรุงเทพดูลู่ทางลงทุน RE-AI ที่เกาหลีใต้ หลังโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งคืบหน้า 62% ทยอยจ่ายไฟปลายปีนี้

บี.กริม เพาเวอร์ แจงความคืบหน้าโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยองกวาง-นักวอล ที่เกาหลีใต้ กำลังการผลิตติดตั้ง 364.8 เมกะวัตต์ คาดทยอยจ่ายไฟฟ้าในปลายปีนี้ราว 91.2 เมกะวัตต์ คาดว่า COD ทั้งหมดในกลางปี 68 พร้อมควงธนาคารกรุงเทพดูลู่ทางขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเกาหลีใต้
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยองกวาง-นักวอล ที่เกาหลีใต้ ขนาดกำลังการผลิต ติดตั้ง 364.8 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 62% คาดว่าจะผลิตเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมิถุนายน 2569
โครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งแห่งนี้ ตั้งอยู่ในน่านน้ำบริเวณเกาะซงอี (Songi Island) เขตนักวอล ยองกวาง จังหวัดช็อลลานัมโด จะติดตั้งกังหันลมจำนวน 64 เครื่อง แต่ละเครื่องมีกำลังการผลิต 5.7 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 364.8 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) บางส่วนกำลังการผลิต 91.2 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2568 และดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มกำลังการผลิตได้ภายในกลางปีหน้า
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ และ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่เพียงแต่เดินหน้าสนับสนุนโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งเท่านั้น แต่ยังคงพิจารณาขยายการลงทุนไปสู่โครงการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ประเภทอื่นๆ และโครงการด้าน AI ในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย
ทั้งนี้ BGRIM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยองกวาง-นักวอล โดยมีบริษัท Nakwol Blue Heart Co., Ltd. เป็นผู้พัฒนาโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งดังกล่าว และธนาคารกรุงเทพได้พิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการนี้มากกว่า 600,000 ล้านวอนเกาหลี เพื่อการออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการ (EPC Financing) เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารบี.กริม เพาเวอร์ได้เดินทางเยี่ยมชมไซต์ความคืบหน้าการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อยืนยันพันธสัญญาร่วมกันในการผลักดันโครงการสู่ความสำเร็จ