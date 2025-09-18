บอร์ดBGRIM แต่งตั้ง “ฮาราลด์ ลิงค์”นั่งประธานกรรมการ

บอร์ดบี.กริม เพาเวอร์แต่งตั้ง “ฮาราลด์ ลิงค์” นั่งประธานกรรมการ แทนนายปกรณ์ ทวีสิน ที่ลาออก พร้อมตั้งทีมประธานเจ้าที่บริหาร ดังนี้ “พีรเดช พัฒนจันทร์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน “ นพเดช กรรณสูต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม และ “ศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 17ก.ย.นี้
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM ) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากเหตุผลด้านอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงดำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับสูงมากว่า40 ปี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดแทนนายฮาราลด์ ลิงค์ คือนายพีรเดช พัฒนจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการบุกเบิกโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่สำคัญ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลีที่สามารถประสบความสำเร็จและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างสูง
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจพลังงาน การเงิน และอุตสาหกรรม และมีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ทางการเงิน โดยจะช่วยเสริมศักยภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงินและบัญชี ซึ่งปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการระดมทุนและพัฒนาโครงการด้านการเงินที่สำคัญเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ที่ประชุมอนุมัติการปลี่ยนแปลงรายซื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้"นายฮาราลด์ ลิงค์ หรือ นางสาวคาโรลีน โมนิดมารีครีสตีน ลิงค์ หรือ นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ หรือ นายอนุรัต ตียาภรณ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ต่อไป