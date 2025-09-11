บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จัดงาน Carrier Dealer Partnership Awards มอบรางวัลตัวแทนจำหน่าย “แคเรียร์” ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่น

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ร่วมด้วย นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม และ นายวรเศรษฐ์ ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ “แคเรียร์” จัดงานมอบรางวัลแก่ตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำยอดขายในระดับสูง ในงาน “Carrier Dealer Partnership Awards” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยภายในงานได้มีการพูดคุยพร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรางวัล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
บี.กริม ให้ความสำคัญกับเรื่อง Partnership หรือ “ความร่วมมือ” โดยเป็นหนึ่งใน “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตไปพร้อมกับคู่ธุรกิจ ตอกย้ำความร่วมมือและความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นระหว่างกัน พร้อมให้ความมั่นใจในการเดินหน้าต่อยอด “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตร และลูกค้า ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กลยุทธ์ของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ มุ่งนำเสนอโซลูชั่นด้านเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นในเชิงพาณิชย์ครบวงจร (Heating, Ventilation, and Air Conditioning : HVAC) เพื่อทำให้แต่ละบ้านและอาคาร ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นต์ตอบโจทย์ความยั่งยืน (ESG) พร้อมบริการหลังการขาย ครอบคลุมการดูแลลูกค้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ เชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ส่วนเป้าหมายระยะยาว พร้อมมุ่งสู่ผู้นำโซลูชันด้านระบบเครื่องปรับอากาศและพลังงานอัจฉริยะทั้งตลาดไทยและตลาดภูมิภาค