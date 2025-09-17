แบงก์กรุงเทพคงเป้าสินเชื่อ-มองครึ่งปีหลังยังผันผวน-เน้นดูแลลูกค้าใกล้ชิด

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารยังคงเป้าหมายธุรกิจไว้คงเดิม โดยมองว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ภาพรวมยังมีความท้าทายต่างประเทศที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารเองก็จะต้องดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงการใช้เครือข่ายของธนาคารให้ประโยชน์ในการหาตลาดใหม่เพิ่มเติมในอีกทางหนึ่งด้วย
"เป้าหมายสินเชื่อเรายังคงเดิม ก็หวังว่าจะไปีถึง ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้รายได้(NPL)นั้น ก็มีขึ้นลงตามภาวะการณ์ที่เป็นไป แต่ไม่ได้มีความผิดปกติอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งเราก็ยังคงนโยบายที่บริหารหนี้เสียเอง ซึ่งก็สามารถทำได้ดีอยู่แล้ว"
สำหรับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนั้น ก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การปรับลดดอกเบี้ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากสุทธิ(NIM)ของธนาคาร แต่ก็อยู่ในขอบข่ายที่บริหารจัดการได้ โดยในอีกทางหนึ่งธนาคารก็ต้องหารายได้จากทางอื่น อาทิ รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขณะที่การปรับองค์กรนั้น ธนาคารก็ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าด้านสาขา และบุคลากรก็จะมึแผน-เป้าหมายตามความเหมาะสม ส่วนการจัดการด้านบัญชีม้านั้น เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการทำตามข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามแนวทางของทางการ
**มองรัฐบาลใหม่มีนโยบายที่มีประโยชน์**
สำหรับคณะรัฐบาลใหม่นั้น นายชาติศิริ กล่าวว่า
จากรายชื่อคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสามารถที่จะนำเสนอแนวนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ก็ได้ดูแลสถาบันการเงินอย่างเข้มแข็ง-มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้