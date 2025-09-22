“ท็อปส์” ลุยช่องทางควิกคอมเมิร์ซ ผนึกแกร็บมาร์ทขยายสมาชิกThe 1

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ผนึก The 1 และ GrabMart ร่วมรุกตลาดดิจิทัล เปิดดีลลอยัลตี้โปรแกรมพิเศษ ครั้งแรก ที่ให้ลูกค้าสามารถสะสมคะแนน The 1 ผ่าน GrabMart ต่อยอดเสริมแกร่งอีโคซิสเต็มช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ วางเป้ายอดขายท็อปส์จากช่องทาง GrabMartโต 25% พร้อมขยายฐานลูกค้าสมาชิก The 1
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกลุ่มที่เห็นได้ชัดและกำลังเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องคือผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างไร้รอยต่อ
ท็อปส์จึงเดินหน้าขับเคลื่อน กลยุทธ์ Omni-Channel ผ่านความร่วมมือกับThe 1 (เดอะวัน) ลอยัลตี้แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ GrabMart ผู้นำด้านบริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนดีมานด์ (On-demand) จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำ ให้ลูกค้าสามารถสะสมคะแนน The 1 ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของท็อปส์บน GrabMart เป็นครั้งแรก
“เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งของลูกค้าที่ได้ทั้งความสะดวก ความรวดเร็ว ความคุ้มค่า และสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าท็อปส์ในทุกคำสั่งซื้อ เชื่อมโยงการสะสมและใช้คะแนนได้แบบไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนช่วยปูทางไปสู่การสร้างแคมเปญที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังตอกย้ำเป้าหมายของท็อปส์ ในการเป็น Truly World-Class Omni-Channel Lifestyle Food Retail โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายเติบโต 25% จากช่องทาง GrabMart รวมถึงเพิ่มฐานลูกค้าสมาชิก The 1 จากลูกค้าท็อปส์ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก เพิ่มเติมขึ้นเป็นสองเท่าจากเดิมในช่องทางดังกล่าว” นายสเตฟาน กล่าว
โดยความร่วมมือนี้ ยังนับเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่สอดรับกับตลาดควิกคอมเมิร์ซไทยที่โตขึ้นต่อเนื่องโดยรายงานจากงาน Priceza Thailand’s E-Commerce Trends 2025 พบว่าในปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นราว 20-30% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลอินไซต์ของลูกค้าท็อปส์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ายอดผู้ใช้บริการท็อปส์ ออนไลน์ ในทุกช่องทาง ทั้ง ท็อปส์ ออนไลน์ Quick Commerce, 3P Marketplace และบริการ Personal Shopper เติบโตขึ้นกว่า 5 เท่า โดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสินค้า อาหารสด ผลไม้นำเข้า และขนมขบเคี้ยว ตามลำดับ
นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “The 1 ในฐานะผู้นำ Digital Lifestyle & Loyalty Platform อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับท็อปส์ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแกร็บ ประเทศไทย ในครั้งนี้ The 1 ช่วยให้สมาชิกสามารถเชื่อมบัญชีกับพาร์ทเนอร์อย่าง GrabMart ได้อย่างง่ายดาย
ความร่วมมือดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิก แต่ยังทำให้ทุกการจับจ่ายกลายเป็นคุณค่าที่จับต้องได้ เพราะ “คะแนน” คือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่ามากที่สุด เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ The 1 Ecosystem และตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราที่พร้อมก้าวสู่การเป็น Center of Life Platform อย่างแท้จริง
นายจิรกิตต์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเดลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บมาร์ท ในฐานะผู้นำด้านบริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนดีมานด์ (On-demand) จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำ เรามุ่งมั่นในการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และความคุ้มค่าในทุกช่องทางการจับจ่าย
สำหรับความร่วมมือกับท็อปส์ และThe 1 ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยการเชื่อมต่อระบบสะสมคะแนน The 1 กับ GrabMart ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถช้อปสินค้าจาก ท็อปส์ผ่าน GrabMart สะสมคะแนนได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าในทุก คำสั่งซื้อ ความร่วมมือดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ แต่ยังเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดดิจิทัลควิกคอมเมิร์ซของไทย ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อีโคซิสเต็มของการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ พร้อมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการประสบการณ์การจับจ่ายที่ครบครันและตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง”
ทุกการช้อปสินค้าจากท็อปส์ผ่าน GrabMart สามารถสะสมคะแนน The 1 ได้แล้ววันนี้! เพียงเชื่อมบัญชี The 1 กับแอปพลิเคชัน Grab ระบบจะสะสมคะแนนให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนน The 1 ทุกการใช้จ่ายครบ 25 บาท เทียบเท่ากับการช้อปที่หน้าร้าน สะดวก รวดเร็ว พิเศษ! ด้วยการรับคะแนน The 1 x2 สำหรับคำสั่งซื้อแรก แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนหรือเชื่อมบัญชี The 1 กับ GrabMart ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น