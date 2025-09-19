บขส.รุกธุรกิจ รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ ขยายพื้นที่บริการอีก 12 จุด ปี 69 เพิ่มอีก 50 จุดทั่วปท.

“บขส.” ขยายพื้นที่ให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์อีก 12 จุด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมทั่วประเทศ เผยปี69 เตรียมแผนขยายอีก 50 จุด
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้ขยายพื้นที่การให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งชุมชน จำนวน 12 จุด เพื่อเป็นที่ทำการ จุดรับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์ (New Drop Point) ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์การขนส่งยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและปลอดภัย
สำหรับพื้นที่การให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ จำนวน 12 จุด ประกอบด้วย 1.สถานีเดินรถอยุธยา (จุดจอดเจ้าพรหม) 2.สถานีเดินรถพิษณุโลก (ที่ทำการสถานี) 3.สถานีเดินรถยโสธร (ที่ทำการสถานี) 4.สถานีเดินรถบ้านแพง (ที่ทำการสถานี) 5.สถานีเดินรถสระบุรี (จุดจอดบ้านแก้ง) 6.สถานีเดินรถสุรินทร์ (ที่ทำการสถานี) 7.สถานีเดินรถเชียงราย (อ.พาน) 8.สถานีเดินรถแม่สาย (อ.เมือง) 9.สถานีเดินรถเกาะสมุย (ลิปะใหญ่) 10.สถานีเดินรถนราธิวาส (อ.ยี่งอ) 11.สถานีเดินรถเพชรบุรี (จุดจอดท่ายาง) และ 12.สถานีเดินรถปัตตานี (ถนนนาเกลือ)
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2569 บขส. จะดำเนินการขยายพื้นที่การให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ อีก 50 จุดตามแผนพัฒนาธุรกิจรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถส่งสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค – บริโภค โดยไม่รับฝากวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟทุกชนิด สิ่งของผิดกฎหมาย และสารเสพติด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โทร. 02 – 537 – 8480, ศูนย์รับ – ส่ง พัสดุภัณฑ์ (รังสิต) โทร. 02 – 901 – 2673 และ ศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สายใต้ (บรมราชชนนี) โทร. 02 – 422 – 4413