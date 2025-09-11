เสริมแกร่ง “ช่องบก-ภูมะเขือ” ขยายระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต ปรับปรุงถนนทางยุทธวิธี สถาปนาโครงสร้างพื้นฐาน- ยุทโธปกรณ์สนับสนุนการรบ
พลตรี วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร เปิดเผยว่า สำหรับเดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธี และการสนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ กกล.สุรนารี เมื่อ 11 ก.ย.68 ของ ของ พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความคืบหน้าไปมาก ได้แก่
พื้นที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี เสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของ และปรับปรุงที่ทำการทางทหาร ฉก.1 โดยสนับสนุนโดรน และ โดรนโจมตี ที่เอกชนส่งมอบผ่าน รมยุทธการทหารและ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึง แอนตี้โดร จากกรมการสื่อสารทหาร นอกจากนั้นเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ,Cell Site พร้อม Internet 2 เครือข่าย โดยการดำเนินการของกรมการสื่อสารทหาร รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าที่เนิน 500 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร และ สำหรับที่ทำการทางทหาร ทางยุทธวิธี พื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.5 นทพ.)
พื้นที่ ภูมะเชือ จ.ศรีสะเกษ ในที่ทำการทางยุทธวิธี ฉก.2 กำหนดลำดับความเร่งด่วนให้ สนภ.5 นทพ. ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้ การปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีให้สมบูรณ์ การก่อสร้างที่ตั้งยิงอาวุธ รถถังและบุคคล ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง สุขาภิบาลสนาม ประปา และ ที่พัก