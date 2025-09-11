"เสธ.เบิร์ด“ เปิดหน้า 6 ผบ.ทหารเขมร ผู้สั่งการวางทุ่นระเบิด

พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดหน้า 6 ทหารเขมรผู้สั่งการวางทุ่นระเบิด ตนเป็นเหตุให้ทหารไทยต้องสูญเสียขา
วันนี้ (11 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Wanchana Sawasdee” หรือ พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร ได้โพสต์เปิดชื่อ 6 ผบ.หน่วยกัมพูชาคุมพื้นที่-สั่งวางทุ่นระเบิด โดยระบุข้อความว่า “เสธทหารย้ำ /ทภ.2รับลูกต่อทันที
เสธทหารลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่ทหารไทยเหยียบระเบิด ทั้ง 6 จุด ในเมื่อเขมรลอบกัดหนังสือประท้วงไม่มีผล ตอบโต้ทันทีได้สัดส่วน เรารู้พิกัดทางทหารของกำลังเผชิญหน้าอยู่แล้ว
เปิดหน้า ผบ. หน่วยพื้นที่กำลังเผชิญหน้าของเขมร ทั้ง 6 จุดที่ทหารไทยเหยียบระเบิด
ครั้งที่ 1
บริเวณเนิน 481 ซึ่งเป็นพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืนฯ (เมื่อ 16 ก.ค.68)
ทกพ.ที่วางกำลังเผชิญหน้า คือ พัน.สสน.๓๙๒ สน. โดยมี พ.ต. ชุน โซะพอน เป็น ผบ.พัน.ฯ
- ทกพ.ที่เป็นหน่วยดำเนินการวางทุ่นระเบิด คือ หน่วย ช. นขต.พล.สสน.3 โดยมี พ.ท. ลา โซะเคน
เป็น ผบ.พัน.ช. โดยได้รับคำสั่งให้วางแนวทุ่นระเบิดตามช่องทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าหาฝ่ายกัมพูชา
ครั้งที่ 2
บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืนฯ (เมื่อ 23 ก.ค.68)
- ทกพ.ที่วางกำลังเผชิญหน้า พัน.ร.447 ทปจ.พระวิหาร โดยมี พ.ท. จวน เจิต เป็น ผบ.พันฯ ประจำพื้นที่
ช่องอานม้า
ครั้งที่ 3
บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ (เมื่อ 28 ก.ค. 68)
- ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ บก.พัน.ร.444 (สน.) ทปจ.อุดรมีชัย โดยมี ร.อ. กล วอน เป็น ผบ.พัน.ฯ
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเศษกระสุนปืนเจาะเข้าที่กลางคอ และ แขนซ้ายหักจากการปะทะเมื่อ 28 ก.ค.68 ที่ปราสาทตาควาย
ครั้งที่ 4
รอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ (เมื่อ 9 ส.ค. 68)
- ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ พัน.สสน.381 โดยมี พ.ท. นวน พอลลา เป็น ผบ.พัน.ฯ
ครั้งที่ 5
ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ (เมื่อ 12 ส.ค. 68)
- ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ พัน.ร.422 โดยมี พ.ท. ซุน วา เป็น ผบ.พัน.ฯ
ครั้งที่ 6
ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ (เมื่อ 27ส.ค. 68)
- ทกพ. ที่วางกำลังเผชิญหน้าคือ บก.พัน.ร.444 (สน.) ทปจ.อุดรมีชัย โดยมี โดยมี ร.อ. กล วอน เป็น
ผบ.พัน.ฯ“