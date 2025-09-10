นายกฯ “อนุทิน” ควงภรรยา โซ้ยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านโปรด ย่านวัดไตรมิตรฯ

”นายกฯหนู“ ควงภรรยาเดินทางไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านประจำย่านวัดไตรมิตรฯ ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลาย โดยมีผู้ร่วมโต๊ะคับคั่ง อาทิ ผบ.ศตก. ที่ดูแลความปลอดภัยนายกฯ และว่าที่แม่ทัพน้อยที่ 1
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภรรยา ได้เดินทางไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านโปรด บริเวณหน้าวัดไตรมิตรฯ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง
การรับประทานอาหารครั้งนี้ มีผู้ร่วมโต๊ะด้วย ได้แก่ พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก.) ว่าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.ศรภ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และพลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ว่าที่แม่ทัพน้อยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีมายาวนาน นอกจากนี้ยังมี นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบูรณ์ ร่วมรับประทานอาหารด้วย
การปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการใช้เวลาส่วนตัวยามค่ำคืนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยทางเจ้าของร้านสุดตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนที่ 32