﻿โปรดเกล้าฯ โผทหาร 862 นาย เปิดชื่อ "ผบ.เหล่าทัพ" ชุดใหม่ ตท.26 เพื่อน ผบ.ทบ.เข้า 5 เสือ ทบ. "รองเติ่ง" ขึ้นแม่ทัพภาค 2

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 862 นาย เปิดชื่อ "ผบ.เหล่าทัพ" ชุดใหม่ ตท.26 เพื่อน ผบ.ทบ. เข้า 5 เสือ ทบ.-แม่ทัพภาค พรึ่บ "รองเติ่ง - พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์" เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ด้าน "แม่ทัพภาค 1" ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ.ตามคาด
เมื่อวันที่ 5 ก.ย.68 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 862 นาย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้
กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ธราพงศ์ มะละคำ (ตท24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ศรันย์ เพชรานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.วสุ เจียมสุข (ตท.25) ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.ร.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) รอง ผบ.ทสส.เป็น ผบ.ทสส.
พล.อ.นพดล ปิ่นทอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รอง ผบ.ทสส.
พล.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา รองเสนาธิการทหาร เป็น รอง ผบ.ทสส.
พล.ร.อ.วิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วย ผบ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทสส.
พล.อ.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รอง ผบ.ทสส.
พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เสนาธิการทหาร
พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นรองเสนาธิการทหาร
พล.ท.สิทธา มหาสันทนะ เจ้ากรมสื่อสารทหาร เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพบก
พล.อ.ชิษณุพงษ์ รอดศิริ (ตท.26)ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ.
พล.ท.อมฤต บุญสุมยา(ตท.27) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ.
พล.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์(ตท.26) เป็นเสธนาธิการกองทัพบก
พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่1
พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2
พล.ท.วรเทพ บุญญะ (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
พล.ต.นรธิป โพยนอก (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4
กองบัญชาการกองทัพเรือ
พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (ตท.24) เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผบ.ทร.
พล.ร.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็น รอง ผบ.ทร.
พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร.
พลล.ร.ท.ธาดาวุธ พิทักษ์กุล รองเสธ ทร. เป็น เสธ ทร.
พล.ร.ท.กรวิทย์ ฉายะรถี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26)ผู้ช่วย ผบ.ทอ เป็น ผบ.ทอ.
พล.อ.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รอง ผบ.ทอ.
พล.อ.อ.วชิรพล เมืองน้อย เสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ.
พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี รองเสธ ทอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ.
พล.อ.ท.อนุรักษ์ วนารักษ์ รองเสธ ทอ. เป็น เสธ ทอ.
พล.อ.ท.ระวิน ถนอมสิงห์ เสธนาธิการกองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด >> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 862 นาย