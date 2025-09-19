โค้งสุดท้ายชิง”เอ็มดีทอท.”จับตาบอร์ด 24 ก.ย.เคาะผล สะพัดตัวเต็ง”ปวีณา”การเมือง-กลุ่มทุน แรงหนุนยังแน่น

โค้งสุดท้ายชิงดำเก้าอี้”เอ็มดีทอท.”ช่วงการเมืองเปลี่ยนขั้ว ข่าวสะพัดกก.สรรหาฯเสียงแตก แต่ชื่อ”ปวีณา”ยังเป็นตัวเต็ง จับตาบอร์ดทอท.เคาะผล 24 ก.ย.นี้ ท่ามกลางกระแสข่าวมี”ใบสั่งการเมือง-ทุนเอกชน”หนุน
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) เปิดเผยว่า จากที่ ทอท.ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้สมัคร รวม 4 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. 2.นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) ทอท. 3. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การสรรหาครั้งนี้พนักงานทอท.ให้ความสนใจและวิพากษณ์วิจารณ์กันอย่างมาก เพราะเป็นการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่แทน นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เนื่องจากถูกแรงกดดันทางการเมือง ที่ปฎิเสธการ แก้ไขสัญญาประกอบการดิวตี้ฟรี และสัญญาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) โดยมีชื่อนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นตัวเต็ง ที่ว่ากันว่า ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเอกชน กับฝ่ายการเมืองในยุคที่ผ่านมา และถึงแม้ ขณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้ว แต่น่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ เพราะกลุ่มทุนเอกชนดังกล่าวยังสามารถดิวกับการเมืองขั้วใหม่ได้ โดยมี อดีตผู้บริหารทอท. ที่เคยดำเนินการประมูลดิวตี้ฟรี และปัจจุบันไปนั่งเป็นผู้บริหารบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ เป็นตัวเชื่อม
ขณะที่มีกระแสข่าวสะพัดในกลุ่มของพนักงานทอท. อีกว่า นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) ทอท. นั้นมีการนำเสนอทั้งเอกสารและวิสัยทัศน์ได้ดีกว่า แต่การให้คะแนนต้องขึ้นกับคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธาน ซึ่งมีข่าวว่า กก.สรรหาฯ ก็ค่อนข้างลำบากใจ เพราะอาจจะถูกฟ้องและมีการขอให้เปิดเผยคะแนนจากผู้สมัครรายอื่นได้
แต่สุดท้ายคณะกรรมการสรรหาฯได้สรุปคะแนนและเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน พิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2568
ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามกรรมการบอร์ดทอท.ท่านหนึ่ง ถึง การสรรหาฯผู้อำนวยการใหญ่ทอท. ว่าข้อครหาถึงความโปร่งใสและใบสั่งการเมือง ซึ่งบอร์ดทอท.ยอมรับว่า ช่วงนี้การเมืองเปลี่ยนขั้ว บอร์ดทอท.ส่วนหนึ่งมาจากการเมืองเดิมที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ดังนั้นก็คงต้องรอดู การประชุมบอร์ดทอท.วันที่ 24 กันยายนนี้ก่อนแต่เชื่อว่าทุกฝ่ายจะพิจารณาจากผลที่กก.สรรหาฯเสนอ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับยอมรับว่า โจทย์ใหญ่ของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่คือ การแก้ปัญหาสัญญาคิงเพาเวอร์ฯ ที่จะต้องไม่กระทบต่อทอท.ผู้ถือหุ้น