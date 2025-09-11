ทอท.เผย 3 รายชื่อ "ปวีณา-เอนก-พีรกันต์" ผ่านคุณสมบัติ 15 ก.ย.นี้สัมภาษณ์ชิงดำเก้าอี้ "เอ็มดี"

AOT ประกาศ 3 รายชื่อผ่านคุณสมบัติ เข้าชิงดำตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ "ปวีณา-เอนก-พีรกันต์” เตรียมสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 15 ก.ย.นี้ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT
ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT ระหว่างวันที่ 4-26 สิงหาคม 2568 นั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT ซึ่งมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธาน
ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ 3. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2568 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ AOT ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกจะเสนอต่อคณะกรรมการ AOT เพื่อพิจารณาต่อไป