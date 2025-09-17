“ภาวุธ” ดันตลาดสตาร์ทอัพ Data AI ลงทุน PAMลดพึ่งพาเทคโนต่างชาติ

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO บริษัทกลุ่ม EfraStructure ที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี และ บริษัท Pay Solutions ผู้นำอีคอมเมิร์ซไทย ประกาศจับมือ 3DS Interactive โดย พงศ์-ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล CEO และ ชนัญญา เลาหะพันธุ์ CMO เพื่อลงทุนใน PAM (Personalized Automation Marketing) สร้างระบบศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า Customer Data Platform (CDP) ของคนไทย ร่วมกับ AI ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้เป็นเจ้าของ และควบคุมข้อมูลลูกค้าอย่างแท้จริง ลดการถูกปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เคยเจอจากการขายผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่างชาติ
“ธุรกิจไทยควรได้ใช้ข้อมูลที่เป็นของตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้แพลตฟอร์มต่างชาติเก็บและควบคุม โดย PAM จะเป็นเครื่องมือศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าที่ทำให้ SME ไทยเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจริง และใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเต็มที่” นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กล่าว
ชนัญญา เลาหะพันธุ์ เปิดเผยว่า ศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า CDP (Customer Data Platform) คือหัวใจสำคัญของ Marketing Automation และเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการตลาดหรือ MarTech ทั้งหมดโดยเฉพาะในยุคที่มี AI หากธุรกิจมีฐานลูกค้าจำนวนมาก การมี CDP จะช่วยเก็บและรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายช่องทางเข้ามาไว้ในที่เดียว ทำให้สามารถระบุตัวตนลูกค้าข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างแม่นยำ เมื่อเรามีข้อมูลเหล่านี้แล้วจะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจและพฤติกรรม และส่งข้อความที่ Personalized ได้ตรงใจผ่านหลายช่องทางตามที่ลูกค้าใช้งานอยู่จริง ซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ของการทำ Marketing Automation ที่จะช่วยให้ SME ไทยทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในระดับโลก ลดการพึ่งพาต่างชาติ เพิ่มความมั่นคงทางดิจิทัล
หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ PAM คือการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลลูกค้า ด้วยทีมงานคนไทย เพื่อคนไทย ทำให้ธุรกิจไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ต่างชาติ ลดความเสี่ยงจากการถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น ทั้งยังช่วยสร้าง ความมั่นคงทางดิจิทัล (Digital Sovereignty) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่
5 ข้อดีของการมี CDP (Customer Data Platform) ในไทย
1. ข้อมูลอยู่ในมือคนไทย ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของข้อมูลจริง ไม่ถูกปิดกั้นจาก E-Marketplace
2. เห็นลูกค้าชัดเจนขึ้น รวมข้อมูลจากทุกช่องทางมาวิเคราะห์เป็นภาพเดียว
3. ทำการตลาดตรงใจ ส่งข้อเสนอและแคมเปญแบบ Personalization เพิ่มยอดขาย
4. ลดการพึ่งพาต่างชาติ ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า ควบคุมได้เอง
5. สร้างความมั่นคงดิจิทัล เสริมศักยภาพ SME ไทยให้ยืนหยัดอย่างยั่งยืนในตลาดโลก
การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจไทย ที่จะยืนหยัดสร้างเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อให้ SME สามารถยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน และไม่ได้เป็นเพียงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการสร้าง “อนาคต” ให้กับผู้ประกอบการไทย เมื่อ SME ไทยได้เป็นเจ้าของข้อมูลจริง ส่งผลให้มีพลังในการแข่งขันทัดเทียมระดับโลกอย่างภาคภูมิ
นี่คือก้าวสำคัญที่สะท้อนว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่พร้อมจะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์คนไทย และยืนหยัดบนเวทีเศรษฐกิจดิจิทัลโลกได้อย่างมั่นคง
“Data อยู่ในมือคนไทย อนาคต SME ไทยจึงอยู่ในมือเรา”