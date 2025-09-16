แรบบิท ประกันชีวิต ปักหมุดผู้นำ ‘ดิจิทัล อินชัวรันส์’ ชูประกันสุขภาพแบบ Customizable พร้อมยกระดับบริการครบวงจร

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Rabbit Lifeบริษัทในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุกตลาดประกันออนไลน์ เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ รับเทรนด์ Personalized Insurance Products เดินหน้าอัปเกรดประสบการณ์ใหม่แบบ Customizable ที่ให้ลูกค้าปรับแต่งความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างอิสระ ตรงตามไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล ภายใต้แนวคิด “กังวลเรื่องไหน แค่ คลิก – เลือก – เพิ่ม ก็สามารถสร้างแผนความคุ้มครองได้ในแบบที่คุณต้องการ” พร้อมปิด Pain Point เรื่องความซับซ้อนและความไม่ยืดหยุ่นของประกันในอดีต ปักหมุดผู้นำดิจิทัลอินชัวรันส์ที่เข้าใจคนยุคใหม่อย่างแท้จริง ตอกย้ำวิสัยทัศน์คิดแตกต่างเพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย พร้อมมอบโปรโมชันสุดพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Health Smile ช่องทางออนไลน์และมูลค่าเบี้ยชำระเงินเกิน 12,000 บาท รับทันที Xiaomi Smart Band 9 Active Watch ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568
นายกรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในเทรนด์สำคัญที่มาแรงคือ Personalized Insurance Products ซึ่งสะท้อนถึงการก้าวสู่ยุคที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า เป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) อย่างแท้จริง หากในอดีตบริษัทประกันนำเสนอเพียงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบเดียวกันสำหรับทุกคน วันนี้ผู้บริโภคกลับคาดหวังความคุ้มครองที่ปรับได้ตรงกับความต้องการด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และงบประมาณส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงแผนประกันที่ใช่สำหรับตัวเองมากขึ้น รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างเพิ่มความพึงพอใจ และเสริมสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราจึงเดินหน้าอัปเกรดช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ด้วยแนวคิด ‘กังวลเรื่องไหน แค่ คลิก – เลือก – เพิ่ม ก็สามารถสร้างแผนความคุ้มครองได้ในแบบที่คุณต้องการ’ โดยพัฒนาตั้งแต่ระบบ AI สำหรับวิเคราะห์อินไซต์ลูกค้าเชิงลึก การรีโนเวท UX/UI Design ที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงการขยายระบบ Customized Products ให้ลูกค้าสามารถออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์หลักและความคุ้มครองเสริมได้เองอย่างอิสระ ที่ไม่เพียงแก้ Pain Point เรื่องความซับซ้อนของประกัน แต่ยังสร้างความแตกต่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมในตลาด ทั้งยังสอดรับกับรายงาน Emulent ปี 2025 ที่พบว่าการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และแอปมือถือที่ใช้งานง่ายช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล เปรียบเทียบแผน ขอใบเสนอราคา และชำระเบี้ยได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ซึ่งตรงกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับธุรกรรมดิจิทัล และยังช่วยให้บริษัทประกันเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดเป็น Personalized Products ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น”
3 ฟังก์ชันอัจฉริยะ “คลิก – เลือก – เพิ่ม” ที่เปลี่ยนการซื้อประกันสุขภาพจากเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่าย เปิดโอกาสให้ลูกค้าออกแบบแผนความคุ้มครองในแบบที่ใช่สำหรับตนเองได้จริง
• คลิก – สะดวก เข้าถึงง่าย มุ่งใช้ Digital-first Platform ที่ออกแบบให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงคลิกก็สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อเริ่มต้นวางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพได้ทันที พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง พร้อมทั้งสร้างจุดแข็งด้าน Customer Experience ที่ไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่
• เลือก – ครอบคลุม ตรงใจ วางลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Strategy) ผ่านการเปิดโอกาสให้เลือกแผนประกันสุขภาพหลักที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย พร้อมฟีเจอร์เสริมที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD), ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หรือค่าชดเชยรายได้ พร้อมขยาย Value Proposition ของผลิตภัณฑ์ประกัน ให้ไม่ใช่เพียงความคุ้มครองมาตรฐานแต่เป็นโซลูชันสุขภาพที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล
• เพิ่ม – ยืดหยุ่น คุ้มค่า สร้างความแตกต่างจากผู้เล่นในตลาด ผ่านการนำเสนอการเพิ่มความคุ้มครองในแบบที่ผู้บริโภคปรับแต่งได้เอง เช่น เลือกความคุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายได้ตามใจ มีให้เลือกถึง 3 แผน เล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมเลือกเพิ่มวงเงินรักษา เสริมความคุ้มครองเฉพาะโรค หรือปรับเบี้ยด้วยการเลือกแบบมี Deductible ที่เหมาะสำหรับคนที่มีประกันอยู่แล้ว เพื่อให้เบี้ยถูกลง กลยุทธ์นี้ไม่เพียงตอบ Pain Point เรื่องความไม่ยืดหยุ่นของประกันในอดีต แต่ยังสร้าง Personalized Products ที่ให้ทั้งความคุ้มค่าและอิสระในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ในระยะยาว
“เราเชื่อว่าประกันสุขภาพในยุคใหม่นี้ไม่ควรเป็นเรื่องซับซ้อน แต่ต้องพร้อมอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามีแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับชีวิตของตนเองในทุกสถานการณ์ พร้อมกันนี้เรายังคงเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทยต่อไป” นายกรณ์ กล่าวสรุป
นอกจากนี้ แรบบิท ประกันชีวิต ยังมอบโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Health Smile ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีมูลค่าเบี้ยชำระกรมธรรม์ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับทันที Xiaomi Smart Band 9 Active สิทธิประโยชน์สุดสมาร์ท พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568