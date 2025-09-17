“ลาซาด้า” ทุบหลายสถิติ 9.9 สินค้าไอดอลพุ่งเฉียดหมื่น%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปิดแคมเปญ 9.9 “ลาซาด้า” สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับแคมเปญ “9.9 ลดอลัง ปังทุกแบรนด์” ในไทยคึกคักสร้างตัวเลขสูงๆหลายกลุ่ม พร้อมข้อมูลตัวเลขการเติบโตที่แข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาค ตอกย้ำกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าแบรนด์
ในแคมเปญ 9.9 ครั้งนี้ LazMall ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 32,000 แบรนด์ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเชื่อมโยงนักช้อปและแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย จากข้อมูลของ ลาซาด้า ระบุว่า ในช่วงแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา จากการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ สินค้ามาแรงในแคมเปญ 9.9 ในหมู่นักช้อปไทย พบว่า
1. นักช้อปไทยแห่ซื้อสินค้าบิวตี้ ดันยอดขายพุ่งแรง 815% สะท้อนเทรนด์ดูแลตัวเองที่มาแรง
2. ยอดขายกระเป๋าเดินทาง-อุปกรณ์ท่องเที่ยวพุ่ง 670% เมื่อเทียบเวลาปกติ รับเทศกาลเที่ยวปลายปี
3. หมวดหมู่ของเล่นและเกม ได้แรงหนุนจากกระแสแฟนด้อม แบรนด์ดังอย่าง POP MART โต 170%
4. กระแสถ่ายภาพแบบคลาสสิกมาแรง ยอดขายกล้องโพลารอยด์-ฟิล์มโต 253% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
5. เกมเมอร์ส่งยอดขายเครื่องเล่นเกมพกพาพุ่ง 1,084% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
6. แฟนด้อมไทยปลุกตลาดสินค้าไอดอล ยอดโตทะลุ 9,860%
โรนัลด์ ฟู ผู้อำนวยการฝ่ายแคมเปญ ลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า "ขณะที่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญกับเรื่องสินค้าแท้ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และประสบการณ์การช้อปปิงระดับพรีเมียมมากขึ้น LazMall ยังคงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนความสำเร็จของแคมเปญใหญ่ของลาซาด้า"
ด้วยจำนวนประชากรชนชั้นกลางและกลุ่มผู้บริโภคที่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลาซาด้าได้สร้างสถิติใหม่บนแพลตฟอร์ม โดยมีมูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อที่สูงขึ้น 30% เมื่อเทียบกับแคมเปญ 9.9 ในปีที่ผ่านมา และผู้ขายชั้นนำ 100 รายทั่วภูมิภาคมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 49 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตอกย้ำจุดแข็งของลาซาด้าในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าคุณภาพจากแบรนด์แท้ครบทุกหมวดหมู่
หลี่ เจียงกาน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Momentum Works เสริมว่า “นักช้อปที่มีกำลังซื้อสูงไม่ได้มองหาเพียงประสบการณ์การช้อปที่ราบรื่น แต่ต้องการสินค้าแท้ ความมั่นใจในคุณภาพ และการมีส่วนร่วม ในปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีสัดส่วนยอดขายจากสินค้าแบรนด์ไม่ถึง 30% สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสเติบโตอีกมหาศาลสำหรับแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้แบรนด์เชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
นับตั้งแต่เปิดตัว Lazzie ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลาซาด้าได้ต่อยอดศักยภาพ AI เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพของเมกะแคมเปญไปอีกขั้น
สำหรับแคมเปญ 9.9 ปีนี้ Lazzie มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นยอดขายและสร้างการมีส่วนร่วม โดยกิจกรรม "LazzieChat Challenge" เพิ่มการมีส่วนร่วมขึ้นถึง 53% นักช้อปในไทยและมาเลเซียยังเริ่มต้นการสนทนากับ Lazzie เองเพิ่มขึ้น 34% นอกจากนี้ ยอดคำสั่งซื้อจากการสนทนากับ Lazzie ยังเพิ่มขึ้นกว่า 36% ทั้งหมดเมื่อเทียบกับแคมเปญ 6.6 ที่ผ่านมา
การเติบโตต่อเนื่องจาก Lazzie สะท้อนถึงศักยภาพของ AI ที่ช่วยเพิ่มยอดการซื้อ-ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายที่เคยเป็นเพียงธุรกรรมให้กลายเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและเข้าถึงนักช้อปได้อย่างแท้จริง
ไอริส เว่ย ประธานลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า "ลาซาด้าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานและกำหนดอนาคตของอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครือข่ายของแบรนด์คุณภาพสูง ในฐานะผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภูมิภาคนี้ เรากำลังพลิกโฉมวิธีการที่ผู้บริโภคค้นหาสินค้า และยกระดับประสิทธิภาพการขายของแบรนด์ให้ก้าวไปอีกขั้น
ปัจจุบัน ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าการซื้อขายรวม (GMV) จากแบรนด์ยังคงมีสัดส่วนไม่ถึง 30% เราจึงเล็งเห็นโอกาสมหาศาลข้างหน้า ด้วยการเร่งการเติบโตด้วยพลังของแบรนด์ ควบคู่ไปกับศักยภาพของเทคโนโลยี GenAI มูลค่า 1.31 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะปลดล็อกภายในปี 2573ลาซาด้ากำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน”