KKP แนะลงทุนหุ้นนอก รับกระแสตลาดหุ้นทั่วโลกโลกโต นำโดยหุ้น MUFG - Amazon - Becton Dickinson

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันโอกาสการลงทุนในต่างประเทศสำหรับนักลงทุนไทย เพื่อรับกระแสการเติบโตของตลาดหุ้นโลก ภายในงานสัมมนา “Going Global ด้วย DR ต่างประเทศ” จัดโดย Thai VI Club ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายกัมปนาท เกียรติเลิศพงศา ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นต่างประเทศ จากทีม KKP Equity Solutions ได้นำเสนอข้อมูลการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยชี้ว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอน แต่การลงทุนอย่างต่อเนื่องในหุ้นคุณภาพ โดยเน้นเป็นหุ้นที่มีธุรกิจชั้นนำระดับโลก ได้เปรียบด้านการแข่งขันและมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ดีกว่าการพยายามจับจังหวะตลาด สะท้อนจากการฟื้นตัวของดัชนี S&P 500 จากระดับ 5,000 จุดขึ้นมาเกือบ 6,500 จุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
“เรามองว่าการลงทุนในบริษัทที่คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม แทนการลงทุนในบริษัทที่คุณภาพต่ำในราคาที่ถูกคือหัวใจของการลงทุนในสภาพตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ การเลือกหุ้นอย่างรอบคอบและมีวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็น ทีม KKP Equity Solutions นำเสนอหุ้น 3 บริษัท ได้แก่ 1) MUFG - ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของญี่ปุ่น 2) Amazon - อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบคู่แข่งในการได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ รวมถึงการเติบโตในช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล (data center) และ 3) Becton Dickinson - บริษัทในกลุ่ม Healthcare ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาเข้าสู่ร่างกาย”
ทั้งนี้ ทีม Equity Solutions ของบล.เกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ผ่านการผสมผสานประสบการณ์ของนักกลยุทธ์ระดับสากล และความเชี่ยวชาญของนักวิเคราะห์จากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก โดยยึดหลักการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงและได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มแนะนำพอร์ตในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จนถึงปัจจุบัน สามารถ สร้างผลตอบแทนรวมได้ 57% สูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นโลกถึง 31%
พร้อมกันนี้ ภายในงาน บล.เกียรตินาคินภัทรยังได้ร่วมออกบูท DR06 เพื่อให้ความรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DR ซึ่งช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงหุ้นต่างประเทศชั้นนำได้สะดวกและปลอดภัย รวมถึงนำเสนอแคมเปญพิเศษจาก EDGE by KKP สำหรับผู้สนใจเปิดบัญชีลงทุนเพื่อเริ่มต้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศครบวงจร