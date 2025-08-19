ครบ 1 ปี YouTube Shopping ไทย เวลารับชมคอนเทนต์ช้อปปิ้งเพิ่ม 400%

YouTube ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี "YouTube Shopping" เผยตัวเลขการเติบโตที่น่าสนใจ คนไทยชมคอนเทนต์เกี่ยวกับการช็อปปิ้งเพิ่มกว่า 400% ย้ำสถานะการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโออันดับ 1 ในอาเซียน พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วยคอนเทนต์และครีเอเตอร์
Sapna Chadha, Vice President, Southeast Asia and South Asia Frontier, Google กล่าวว่า แนวทางของ YouTube ที่ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ YouTube จะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อครีเอเตอร์ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นทำให้ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด ผ่านช่องทางสร้างรายได้ที่หลากหลาย และศักยภาพของ YouTube Shopping ที่จะปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต
จากผลสำรวจของ Ipsos พบว่า 98% ของผู้ใช้ออนไลน์ชาวไทยมีแนวโน้มที่จะเชื่อคำแนะนำของครีเอเตอร์บน YouTube มากกว่าครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยปัจจุบันไทยมีช่องที่มีผู้ติดตามเกิน 1 ล้านคนมากถึง 1,300 ช่อง เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า และที่สำคัญ กว่า 35% ของครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสร้างรายได้ (YPP) ได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping แล้ว
มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้คนเข้ามาที่ YouTube เพื่อค้นหาและซื้อสินค้าโดยอาศัยครีเอเตอร์ที่พวกเขาไว้วางใจ ปีแรกคือการวางรากฐานที่มั่นคง ต่อจากนี้เราจะมุ่งยกระดับอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวไปอีกขั้น
“ในช่วงปีแรก YouTube จะเน้นการเข้าถึงโปรแกรมส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มอยู่แล้ว แต่หลังจากนี้จะเน้นขยายฐานของครีเอเตอร์ให้ออกไปได้ไกลกว่าเดิม”
คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากความร่วมมือกับ YouTube ทำให้ได้ข้อมูลของแบรนด์ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดการเข้าชมสินค้าขึ้นถึง 1.7 เท่า จำนวนผู้ซื้อเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า และมียอดขายเพิ่มขึ้น 3.3 เท่า ในแต่ละเดือน
ขณะเดียวกัน ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก เพราะปัจจุบันสัดส่วนอีคอมเมิร์ซในไทยอยู่ที่ประมาณ 12-14% ของค้าปลีกทั้งหมด เมื่อเทียบกับในจีนอยู่ที่ราว 25% ทำให้ยังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมาก และที่สำคัญคืออัตราการเติบโตในแต่ละปียังอยู่ที่ 9% ซึ่งถือว่าสูงกว่าตลาดค้าปลีกเป็นอย่างมาก
YouTube ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งครีเอเตอร์และผู้ชม เช่น ฟีเจอร์ Stickers บน YouTube Shorts, ฟีเจอร์ Timestamps ที่แสดงแท็กสินค้าทันที และส่วนขยายบน Chrome ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์บันทึกลิงก์สินค้าจาก Shopee ได้ง่ายขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอีก 1-2 ปีข้างหน้า