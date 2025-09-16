เสร็จแล้ว! ขยาย4 เลนทล.1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม เชื่อม”สุโขทัย-ลำปาง”สะดวก

กรมทางหลวงขยาย 4 เลน ทล.1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม กว่า 15 กม.เสร็จสมบูรณ์ ช่วยยกระดับเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมสุโขทัย-ลำปาง หนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 15.325 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง เพิ่มศักยภาพการขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 15.325 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 699,495,000 บาท แล้วเสร็จ ช่วยยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดลำปาง เพิ่มศักยภาพการขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (ทล.101) กับ อ.เถิน จ.ลำปาง (ทล.1) ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นและมีไหล่ทางแคบ ดังนั้นการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจรจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วะ เป็นต้น
สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งเสลี่ยม มีระยะทางยาวประมาณ 15.325 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่:
•ช่วงที่ 1: ระหว่าง กม.54+000.000 – กม.63+575.000
•ช่วงที่ 2: ระหว่าง กม.65+550.000 – กม.71+300.000
อยู่ในพื้นที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย มีรูปแบบการก่อสร้าง 3 รูปแบบหลัก ดังนี้
1.รูปแบบทั่วไป: ขยายช่องจราจรเป็นขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต (Single Slope Concrete Barrier).และ เกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง
2.รูปแบบในช่วงชุมชน ก่อสร้างเต็มเขตทาง 40.00 เมตร พร้อมทางเท้า และระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
3.รูปแบบทางแยก ปรับปรุงทางแยกที่ กม.59+231.401 และ กม.69+960.000 เป็นผิวจราจรคอนกรีต (JPCP) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
"กรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง เพิ่มความปลอดภัย และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบนได้อย่างเป็นรูปธรรม" นายอภิรัฐ กล่าว