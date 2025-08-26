เสร็จแล้ว 4 เลน !ทล.201 บ้านผานกเค้า - บ้านหลักร้อยหกสิบ" กว่า 20 กม. เชื่อมจ.เลยและอีสานตอนบน

ทล.ขยาย 4 เลน ถนนสาย 201 บ้านผานกเค้า - บ้านหลักร้อยหกสิบ"ระยะทาง 20.55 กม. งบ 898 ล้านบาทเสร็จแล้ว การสัญจร อ.ภูกระดึงและอ.หนองหินสะดวก เชื่อม จ.เลยและอีสานตอนบน สะดวก
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ ในพื้นที่ อำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ช่วง กม.269+000 - กม.272+100, กม.274+650 - กม.286+500 และกม.289+400.- กม.295+005 ระยะทางรวม 20.555 กิโลเมตร รวมวงเงินงบประมาณจำนวน 898,819,629 บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเลยซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และตัดผ่านเส้นทางหลักหลายสาย อาทิ ทางหลวงหมายเลข 210 และทางหลวงหมายเลข 21 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้น
กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภาคการคมนาคมขนส่ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงในการเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป -กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาความแออัดในเขตชุมชน โดยผิวทางเป็นชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา 5 เซนติเมตร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร และมีไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง(คู่) แบ่งทิศทางการจราจรโดยการก่อสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median) และเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต (Barrier Median) บริเวณทางแยกเพื่อความปลอดภัย รวมถึงงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง
โครงการนี้ ได้ส่งผลดีและมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อจังหวัดเลยและภาคอีสานตอนบน ทั้งในด้านการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยช่วยลดความแออัดในการจราจรในเขตชุมชนและพื้นที่สำคัญ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพถนนที่ชำรุดเสียหาย และป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและประชาชนสองข้างทาง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการค้าขาย โดยเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้จังหวัดเลยและภูมิภาคอีสานตอนบนเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น