สะดวกกว่าเดิม!ทช.ปรับปรุงถนนตง.4009 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เสร็จแล้ว กว่า 5 กม.

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนสาย ตง.4009 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ปรับปรุงยกระดับเสริมผิวทาง กว่า 5 กม. สนับสนุนเศรษฐกิจการค้า ปาล์มน้ำมัน – ยางพารา ในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเต็มศักยภาพ
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.4009 แยก ทล.4264 – บ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวมระยะทาง 5.175 กิโลเมตร พร้อมขยายความกว้างถนนจากเดิม โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48.980 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางที่ดีมากยิ่งขึ้น
โดยเป็นการก่อสร้างเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) รวมระยะทางดำเนินการ 5.175 กิโลเมตร แบ่งช่วงระยะดำเนินการ ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.ที่ 2+425 ถึง กม.ที่ 6+400 ระยะทาง 3.975 กิโลเมตร ดำเนินการปรับปรุงชั้นทางและขยายความกว้างถนนจากเดิม 9.00 เมตร เป็น 12.00 เมตร มีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร และ ตั้งแต่ กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 6+649 ระยะทาง 0.249 กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสริมผิวทางกว้าง 9.00 เมตร แบ่งเป็น ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม.ที่ 6+855 ถึง กม.ที่ 7+600 ระยะทาง 0.745 กิโลเมตร ดำเนินการปรับปรุงชั้นทางเดิม ให้เป็นชั้นทางที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้วิธี Pavement ln-Place Recycling และปูผิวทางกว้างรวม 9.00 เมตร มีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร และตั้งแต่ กม.ที่ 7+600 ถึง กม.ที่ 7+806 ระยะทาง 0.206 กิโลเมตร ดำเนินการเสริมผิวทางกว้าง 9.00 – 12.00 เมตร โดยมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางข้างละ 1.00 – 2.50 เมตร
ทั้งนี้ ทช. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนสายทาง ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมสัญจรที่ปลอดภัย สนับสนุนการเดินทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร และการขนส่งสินค้าออกสู่ตลาด โดยเฉพาะ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตรัง ตลอดจนสนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกลำปลอก ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพสายทางให้สามารถใช้เป็นทางลัดจาก ทล.4264 ไปสู่บ้านย่านตาขาว และ ทล.404 ได้อย่างเต็มศักยภาพ