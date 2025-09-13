xs
ส.ทีวีดิจิตอลจี้ กสทช.สรุปโรดแมป

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - อนาคตทีวีไทยสั่นคลอน สมาคมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอลจี้ กสทช. เร่งสรุป Roadmap อุตสาหกรรม ก่อนหมดใบอนุญาตปี 2572


วันที่ 10 กันยายน 2568 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นำโดย นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการและตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาต เข้าพบ ศ. คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. โดยมี พลเอก กิตติ เกตุศรี ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ เพื่อทวงถามความคืบหน้าและเร่งรัดให้มีความชัดเจนในการจัดทำ Roadmap อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย ก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2572

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้มีมติ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อมูลฉากทัศน์อนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย ครอบคลุมทั้งเรื่องการกำกับดูแล การส่งเสริมการประกอบกิจการ และการวางแผนรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัล รวมถึงโครงข่ายที่หมดอายุก่อน 1 ปี


นอกจากนี้ยังรวมถึง การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “National Streaming Platform” เพื่อเปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทีวีภาคพื้นดินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนการพิจารณาแนวทางอนุญาตกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ให้สอดรับกับบริบทการหลอมรวมของเทคโนโลยี เรื่องดังกล่าวได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 20–21 สิงหาคม 2568 และต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ภายใต้วาระ 4.10 เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2568 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2568) เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลฉากทัศน์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย แต่จนถึงขณะนี้ สมาคมฯ ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม จึงแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ กสทช. เร่งสรุปผลโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมานั้น ประธาน กสทช. ได้รับปากกับอุตสาหกรรม ที่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งครบกำหนดแต่ยังไม่มีความคืบหน้าต่ออุตสาหกรรม

สมาคมทีวีดิจิทัลย้ำว่า Roadmap ที่ชัดเจนคือสิ่งจำเป็น เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางอนาคตธุรกิจทีวีไทย ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ ประโยชน์ของประชาชน และการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศอย่างยั่งยืน



