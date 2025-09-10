สมาคมทีวีดิจิทัล บุกทวง Roadmap กสทช. หลังปี 2572

สมาคมทีวีดิจิทัล บุกกดดัน กสทช. เร่งเคลียร์ Roadmap หลังปี 2572 ชี้ขัดแย้งในบอร์ดทำอนาคตอุตสาหกรรมสั่นคลอน ทิ้งผู้ประกอบการทุนแสนล้านเคว้งคว้าง
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.68 นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ตัวแทนผู้ประกอบการ และคณะผู้บริหารสมาคม เข้ายื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และกรรมการ กสทช.
เนื้อหาในหนังสือระบุว่า กสทช. เคยนำเรื่องการกำหนดทิศทางอนาคตของทีวีดิจิตอลบรรจุเป็นวาระการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญต่อผู้ประกอบการ ดังนั้น สมาคมจึงต้องการทราบแนวทางชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะใบอนุญาตของผู้ประกอบการจะสิ้นสุดลงในปี 2572 ขณะที่ กสทช. ชุดปัจจุบันจะหมดวาระก่อนหน้าในปี 2571 หากยังคงปล่อยให้เป็นช่วงรอยต่อของการสรรหากรรมการใหม่โดยไม่มีข้อสรุป จะกระทบต่อการวางแผนธุรกิจและสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
นายสุภาพ กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาของ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ซึ่งได้วางแนวทางการจัดทำแผน Roadmap ไว้แล้ว แต่ที่ประชุม กสทช. ยังไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา ทั้งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลลงทุนรวมกันนับแสนล้านบาท และหลายรายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีคำตอบที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการล่วงหน้า
"เราขอให้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องนี้ให้จบเสียที ทุกอย่างที่คณะทำงานของ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง ทำไว้เสร็จหมดแล้ว แต่ความขัดแย้งภายในบอร์ด กสทช. กำลังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เหมือนพ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกๆ ก็เดือดร้อน" นายสุภาพ กล่าว