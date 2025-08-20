กสทช.เมินถกเรื่องทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการลุ้นเก้อ

กสทช. ถก 2 วัน วาระทะลัก 70 เรื่อง ยังไม่แตะทีวีดิจิทัล-ดาวเทียม ผู้ประกอบการลุ้นเก้อ กรรมการหาย เลื่อนพิจารณา งบกองทุน กทปส. ก็ไปได้แค่ครึ่ง
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กสทช. นัดประชุมต่อเนื่อง 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.68 โดยมีวาระประชุมรวมกว่า 70 เรื่อง ท่ามกลางความคาดหวังจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลว่า วาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลจะได้รับการพิจารณา แต่สุดท้ายยังไม่มีการหยิบยกเข้าสู่วาระประชุม
ทั้งนี้ มีการพิจารณาวาระได้เพียงบางส่วน โดยเฉพาะโครงการที่เสนอขอรับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) รวม 22 โครงการ แต่ที่ประชุมพิจารณาได้เพียง 10 โครงการ ก่อน ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. สั่งปิดการประชุมและนัดหมายพิจารณาต่อในวันที่ 21 ส.ค.68
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ วาระสำคัญเกี่ยวกับดาวเทียม ซึ่งรวมถึงการอุทธรณ์การใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 51 และ 142 องศาตะวันออก และการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้ดาวเทียมต่างชาติ ยังไม่สามารถพิจารณาได้เช่นกัน เนื่องจากกรรมการ กสทช. เข้าประชุมไม่ครบ โดย พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย ขาดประชุมจากภารกิจ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ที่ประชุมมีมติเลื่อนวาระทั้งหมดไปยังวันถัดไป
ประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมาก คือ วาระที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัล ซึ่งทาง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้บรรจุเข้าสู่วาระเร่งด่วน โดยมีนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย และ นายเดียว วรตั้งตระกูล ในฐานะผู้แทนสมาคม เป็นผู้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ
วาระที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.รายงานการจัดทำฉากทัศน์และแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ เพื่อวางโรดแมปรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือน เม.ย.72
2.แนวทางจัดทำช่องทางเข้าถึงทีวีภาคพื้นดินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (National Streaming Platform) พร้อมข้อเสนอด้านต้นทุน Multi-CDN
3.แนวทางกำกับดูแลบริการแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตาม พ.ร.ฎ.ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล พ.ศ.2565
4.แนวทางปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ให้สอดรับบริบทเทคโนโลยีที่หลอมรวม
ก่อนหน้านี้ น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้รับมอบหมายจาก ประธาน กสทช. ให้จัดทำข้อมูลฉากทัศน์ของกิจการทีวีดิจิทัล พร้อมวางโรดแมปเสนอเข้าสู่วาระภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในปลายเดือน ก.ย.68 โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า ได้เร่งรัดดำเนินการและส่งหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมคาดหวังว่า ที่ประชุม กสทช. จะหยิบยกเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอย่างเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม การประชุมตลอด 2 วันยังไม่มีการหยิบยกวาระทีวีดิจิทัลขึ้นพิจารณา สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการที่จับตาดูการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างใกล้ชิด