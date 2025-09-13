“คอฟฟี่เวิลด์” เปิดแฟลกชิปสโตร์ CW Tower

ผู้จัดการรายวัน 360 - Coffee World เปิดตัว Flagship Store แห่งใหม่ใจกลางเมือง CW Tower
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน เสิร์ฟเมนูสุด Exclusive พร้อมยกระดับประสบการณ์กาแฟพรีเมียม
นางสาวปกรกานต์ รัชกิจประการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “Coffee World (คอฟฟี่ เวิลด์)ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานกาแฟพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมพัฒนาเมนูใหม่ที่ทันสมัยสอดรับเทรนด์สุขภาพและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ล่าสุดกับการเปิดตัว Flagship Store แห่งใหม่ของ Coffee World แบรนด์กาแฟพรีเมียมในเครือ PTG ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน CW Tower ใจกลางรัชดา ย่านธุรกิจสำคัญของกรงเทพฯถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนและจุดนัดพบแห่งใหม่ ที่ผสานความอบอุ่นของบรรยากาศกับความสะดวกสบายสำหรับคนทำงานและคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
โดย Flagship Store แห่งนี้ จะมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะสาขา ที่ร่วมสร้างสรรค์กับพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบรนด์อาหารชื่อดัง พร้อมเสิร์ฟเมนูแซนด์วิชสูตรพิเศษ Exclusive เฉพาะสาขานี้เท่านั้น เช่น Sourdough และ Flatbread รวมถึงเมนู Plant Based และ Vegetarian สำหรับสายรักสุขภาพ
การออกแบบร้านแบ่งเป็นสองโซนหลัก คือ Café ที่ตอบโจทย์กลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ต้องการความรวดเร็ว พร้อมบริการแบบ Speed Bar และโซน Restaurant ที่เหมาะสำหรับการนั่งพบปะพูดคุยหรือประชุม พร้อมเมนูอาหารกลางวัน - เย็น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนทำงานในอาคารสำนักงานข้างเคียง
ปัจจุบัน Coffee World มีสาขาทั้งสิ้น 28 แห่งทั่วประเทศในทำเลยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การค้า 16 สาขา โรงพยาบาล 4 สาขา สนามบิน 4 สาขา และสถาบันการศึกษา 2 สาขา รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน 2 สาขา โดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Company-Owned Company-Operated (COCO) 25 สาขา และ Franchise (FC) 3 สาขา
“นอกจากนี้ Coffee World ยังเดินหน้าสร้างสรรค์คอลเลกชันสินค้าร่วมกับแบรนด์ในเครืออย่างพันธุ์ไทย ซับเวย์ และ Maxbit แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้จัดแคมเปญพิเศษที่สาขา CW Tower ด้วยการมอบบัตร Maxbit Plus หรือบัตรส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด 50% ให้ทุกออเดอร์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมายังได้จับมือกับ SW. Smiley World ออก Merchandise สุดน่ารัก 10 แบบ และในไตรมาส 4 ของปีนี้มีโปรเจกต์คอลแลปกับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้เข้าถึงน้องๆ กลุ่มเจน Z มากขึ้น” นางสาวปกรกานต์ กล่าว
ความภาคภูมิใจของ Coffee World คือการคว้าชัยชนะใน GCC Signature Espresso Championship Thailand 2025 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติที่กรุงโซล ด้วยเมนู Espresso Shot และเมนู Signature ที่รู้จักกันในชื่อ CW Royal โดยแบรนด์เตรียมจัดกิจกรรม Open House (Omakase Workshop) ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้คอกาแฟได้เรียนรู้ศิลปะการชงกาแฟอย่างใกล้ชิดจากแชมป์บาริสต้า เช่น หลักสูตร Latte Art และ Drip
Coffee World Flagship Store สาขา CW Tower ตั้งอยู่ชั้น 2 ติดกับทางเดินเชื่อม The Street Ratchada เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. พร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มหลากหลาย ดื่มด่ำกับกาแฟพรีเมียม ตั้งแต่กาแฟเกอิชาเมล็ดสายพันธุ์พรีเมียมระดับโลก ช็อกโกแลต มัทฉะ วาฟเฟิล เบเกอรี่ แซนด์วิช อิ่มอร่อยกับอาหารหลากสไตล์ทั้งแบบเอเชียและตะวันตกได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ รวมถึงเมนูกรีกโยเกิร์ตสุขภาพจาก Pleased Yoghurt Bar ในบรรยากาศสบายๆ ที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Max Card Plus ซื้อเครื่องดื่มลด 50% ถึง 10 แก้วต่อเดือน อีกด้วย
Coffee World เป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอประสบการณ์กาแฟระดับพรีเมียมผ่านการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพจากแหล่งปลูกชั้นนำทั่วโลก เช่น เอธิโอเปีย ฮอนดูรัส และโคลอมเบีย โดยมีบาริสต้ามืออาชีพรังสรรค์ทุกแก้วกาแฟให้ออกมาอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากกาแฟแล้ว Coffee World ยังมีเมนูเครื่องดื่มหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมัทฉะ ช็อกโกแลต โกโก้ รวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆ พร้อมด้วยของหวานอย่างวาฟเฟิล เค้ก และเบเกอรี่สดใหม่ รวมถึงอาหารฟิวชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด หรือ PTG ได้เข้าซื้อกิจการ Coffee World ผ่านทางบริษัทย่อย เพื่อยกระดับแบรนด์สู่ยุคใหม่ พร้อมขยายสาขาและปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “CO-Value Creation from The World” โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าและสร้างประสบการณ์ครบวงจรในหลากหลายพื้นที่ ทั้งในห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ และสนามบินทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนา Co-working space ในร้านกาแฟเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ปัจจุบัน Coffee World มีสาขากว่า 20 แห่งในประเทศไทย โดยมีการออกแบบตกแต่งร้านด้วยดีไซน์อบอุ่น ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ทั้งยังเน้นการพัฒนาบาริสต้าคุณภาพสูงเพื่อสร้างความโดดเด่นในการแข่งขันภายในตลาดกาแฟพรีเมียม