เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ "THAILAND COFFEE HUB 2025" ณ เซ็นทรัล หาดใหญ่

กาแฟหอมหรอย พี่บ่าวสาวนุ้ยต้องมาแล้วนิ! เซ็นทรัลพัฒนา จัดเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ "THAILAND COFFEE HUB 2025" ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ วันที่ 26 - 31 ส.ค. 68
เซ็นทรัลพัฒนา เอาใจคอกาแฟชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ตามวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ทั้งรสชาติและประสบการณ์ ในงาน “THAILAND COFFEE HUB 2025” เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ รวมแบรนด์กาแฟพิเศษกว่า 70 แบรนด์ จากทั่วไทยและจากต่างประเทศ สร้างสรรค์เมนูให้เลือก Sip อย่างจุใจในงานเดียว อีกทั้งร้านมัทฉะและชาร้านดัง พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ และโปรโมชั่นมากมายสำหรับลูกค้า AIS และ ไทยประกันชีวิต ตั้งแต่ 26 ส.ค. 68 ถึง 31 ส.ค. 68 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่
ภายในงาน “THAILAND COFFEE HUB 2025 - เซ็นทรัล หาดใหญ่” จะได้พบกับแบรนด์กาแฟพิเศษดาวเด่นจากทั่วไทย อาทิ Roast8ry – กาแฟระดับแชมป์โลก, Rosetta Roastery – เสิร์ฟโดยแชมป์ลาเต้อาร์ต, Brave Roaster, Nana Coffee Roasters , Hai Coffee Roaster, Lek Around, Phupanna Coffee, Journey Man Coffee และอีกมากมาย, แบรนด์กาแฟพิเศษจากนานาประเทศ อาทิ TRUNK Japan, Kono Japan Brand และ Spicy Club จากญี่ปุ่น, B.A.R SPECIALTY COFFEE จากมาเลเซีย, LuLaLao Coffee จากเมืองหลวงพระบาง, มีแบรนด์ดังที่มาเยือนสงขลาเป็นครั้งแรก อย่าง %Arabica กาแฟจากญี่ปุ่นที่มีสาขาทั่วโลก และ Yolé ไอศกรีมโยเกิร์ตสัญชาติสเปน รวมทั้งร้านดังประจำภาคใต้ อาทิ The Company - กาแฟอร่อยพร้อมพายสูตรเด็ดจากหาดใหญ่, Pym Coffee Roastery, แฟหว๋า - โรบัสต้าสะบ้าย้อย, SINGORA GELATO ไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมดหวานกลมกล่อม เป็นต้น
นอกจากกาแฟยังมีแบรนด์มัทฉะสุด Fever ทั่วไทย อาทิ Chaseki Tea House - เชียงใหม่, An Tea House – สงขลา, Osha Ocha Matcha คาเฟ่มัทฉะสาย Specialty - นนทบุรี, Good matcha teahouse Matcha & Tea Specialty - กรุงเทพฯ, IT's TEA Studio Café – นครศรีธรรมราช, HAVE Specialty Coffee & Matcha – นครนายก, Golfie Cha - หัวหิน, Cha Hiso – ลำปาง รวมทั้งเมนูมัทฉะจากแบรนด์ญี่ปุ่นต้นตำรับ อาทิ TRUNK Japan, และ Spicy Club ที่จะเสริฟมัทฉะรูปแบบ Mixologist อีกด้วย
กิจกรรมพิเศษมากมายในงาน อาทิ ชมการสาธิตและเชิญทดลองใช้งาน Wendougee E-Barเครื่องชงกาแฟสุดอัจฉริยะ, Birdy Café - ให้ทุกคนได้เป็น Barista ชงเครื่องดื่มด้วยตัวเอง, CP-Meiji แชร์ไอเดียเมนู และเทคนิคต่อยอดเพื่อผู้ประกอบการสายกาแฟ, ชิมฟรีทุกวัน เมล็ดสายพันธุ์ เกอิชา เอธิโอเปีย - หนึ่งในสายพันธุ์สุดฮอตและราคาสูง และชิมฟรีกาแฟจาก 5 แหล่งปลูกทั่วโลก “SIP AROUD THE WORLD” ที่ บูธ Green bean intertrade, ร่วมเชียร์การแข่งขันกาแฟระดับประเทศ Thailand Coffee Brewer League 2025 เพื่อแฟ้นหาผู้ชนะตัวแทนภาคใต้ เข้าชิงชนะเลิศในสนามสุดท้าย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (8 – 14 ต.ค. 68)และชมการแข่งขัน Wingtulip Latte Art Tournament ภาคใต
ช้อปไอเทมกาแฟและโปรสุดเร้าใจ อาทิ เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่แห่งอนาคต ของแบรนด์ Wendougee ที่ใช้แท็บเล็ตอัจฉริยะเพื่อตั้งค่าและควบคุมการชง, Yellow Stuff กับ Morning Machine ‘เครื่องชงกาแฟแคปซูล’ ชนะรางวัล Product Design Winner 2021 จาก Red Dot Award, Fellow Thailand กับเครื่องดริป กาแฟอัตโนมัติปฏิวัติวงการกาแฟ, Dripper จากแบรนด์ดังของญี่ปุ่นทั้ง Trunk Japan และ KONO
โปรโมชั่นสุดคุ้มเฉพาะงานนี้ สำหรับลูกค้า AIS และลูกค้าไทยประกันชีวิต PRIVILEGE
- ลูกค้า AIS แลกคะแนน เพื่อรับส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มและสินค้าในงาน โดยแลก 80 คะแนน รับส่วนลด 40 บาท, แลก 40 คะแนน รับส่วนลด 20 บาท (รวม 8,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
และลูกค้า AIS จำนวน 300 ท่านแรก ที่สินค้าใน Shop AIS ครบ 1,000 บาท รับกาแฟฟรี ที่ร้าน HAVE ภายในงาน Thailand Coffee Hub หาดใหญ่ ช่วงวันที่ 26-31 ส.ค. 68 เท่านั้น
- ลูกค้าไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรี เมนู Iced American และ Blueberry & Strawberry Crumble Pie มูลค่า 180 บาท หรือ Iced simple Chocolate และ American Apple Pie มูลค่า 180 บาท จากร้าน The Company Coffee หาดใหญ่ จำนวนท่านละ 1 สิทธิ์ จำกัด 60 สิทธิ์
รับของที่ระลึกสุด Exclusive* เพียงดาวน์โหลด ลงทะเบียน ณ จุดกิจกรรม ที่หน้างานผ่าน Central X Application ลุ้นรับ COSMO WISE เครื่องชงกาแฟแคปซูล, แก้วน้ำ Tumbler, ของที่ระลึก T-Shirt Coffee Universe คอลเลกชั่นพิเศษ, เมจิ เรย์ นมพาสเจอร์ไรส์, เมจิ โพรไบโอติก ดริ้งค์ รวมกว่า 2700 รางวัล ตลอดทั้งงาน
แล้วพบกันในงาน “THAILAND COFFEE HUB 2025 ภาคใต้ - เซ็นทรัล หาดใหญ่” ตั้งแต่ 26 -31 ส.ค. 68 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล หาดใหญ่
