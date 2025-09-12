ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 กันยายน 2568 - นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประกอบการไทย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2568 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center ประเทศฮ่องกง ซึ่งในงานนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) ได้จัดพื้นที่แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย อาทิ สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมต่อสายตาผู้ซื้อ นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นจากนานาประเทศ อันจะช่วยสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และขยายเครือข่ายทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท
นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งาน CENTRESTAGE 2025 ถือเป็นเวทีแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาพบปะและเจรจาธุรกิจ การเข้าร่วมของผู้ประกอบการไทยในปีนี้ไม่เพียงเป็นการโชว์ศักยภาพด้านแฟชั่นและการออกแบบ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดพื้นที่แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยในงาน CENTRESTAGE 2025 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2568 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center ประเทศฮ่องกง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับนักลงทุนและคู่ค้าต่างชาติ พร้อมทั้งผลักดันการสร้างมูลค่าการค้าและการส่งออกสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 20 ล้านบาท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำโดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีนโยบาย ดีพร้อมคอมมูนิตี้ (DIPROM Community) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดศักยภาพการผลิตและงานออกแบบไปสู่ตลาดสากล โดยการเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำแนวคิดนี้มาปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการไทย จำนวน 20 ราย จากโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Alliance) และโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่น ประกอบด้วย สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมงานจะได้ใช้แพลตฟอร์มระดับนานาชาติในการนำเสนอสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทยต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการขยายตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับสากล
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ การนำผลงานแฟชั่นไทย ภายใต้แนวคิด “SHOWPOW Fashion Show by DIPROM” เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีหลัก โดยมีนักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นไทย กว่า 4 แบรนด์ เข้าร่วม อาทิ FEEL YOUTH / TYCOON / AKALIKO COCOON และ KH EDITIONS ซึ่งผลงานต่าง ๆ ได้ผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น ลวดลายผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นถิ่น เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ จนได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและสื่อมวลชนต่างประเทศอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมตลาดแฟชั่นไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 260 แบรนด์ จาก 24 ประเทศจากหลายภูมิภาค โดยมีจำนวนแบรนด์มากที่สุดนับตั้งแต่จัดงานมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำข้อคิดและแบบอย่างจากโชว์ต่าง ๆ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ตอบโจทย์ตลาดแฟชั่นระดับภูมิภาคมากขึ้น
นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว คณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของ HKTDC เพื่อหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงลึกในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงการร่วมกันในอนาคต อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการเปิดตลาดในต่างประเทศ ที่มุ่งผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างดีพร้อม และ HKTDC สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทยได้หลายสิบล้านบาท เช่น การเข้าร่วมงาน Hong Kong Fashion Week, Hong Kong Food Expo และ CENTRESTAGE ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้นำนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน และดีพร้อมคอมมูนิตี้ (DIPROM Community) มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ไทยผ่านการบูรณาการซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ศึกษาดูงานศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง หรือ PMQ Hong Kong สามารถเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และการบริหารจัดการศูนย์ออกแบบที่ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การจัดเวิร์กช็อป และการสร้างเครือข่ายศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์สร้างสรรค์และงานออกแบบในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเรียนรู้แนวคิดการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับและศิลปะร่วมสมัยจาก L'ÉCOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts ในด้านมาตรฐานการออกแบบเครื่องประดับระดับสากล เทคนิค การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแนวคิดการตลาดเชิงดีไซน์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการผลิตและออกแบบสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับของไทย ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
“การพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผลักดันสินค้าแฟชั่นและงานดีไซน์ไทยให้เป็นที่รู้จัก แต่ยังเป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทย สร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่าเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยดีพร้อมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศอย่าง HKTDC เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากลอย่างยั่งยืน” นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย