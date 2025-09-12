xs
xsm
sm
md
lg

ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 กันยายน 2568 - นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประกอบการไทย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2568 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center ประเทศฮ่องกง ซึ่งในงานนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) ได้จัดพื้นที่แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย อาทิ สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมต่อสายตาผู้ซื้อ นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นจากนานาประเทศ อันจะช่วยสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และขยายเครือข่ายทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งาน CENTRESTAGE 2025 ถือเป็นเวทีแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาพบปะและเจรจาธุรกิจ การเข้าร่วมของผู้ประกอบการไทยในปีนี้ไม่เพียงเป็นการโชว์ศักยภาพด้านแฟชั่นและการออกแบบ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขยายตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับฐานลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดพื้นที่แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยในงาน CENTRESTAGE 2025 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2568 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center ประเทศฮ่องกง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับนักลงทุนและคู่ค้าต่างชาติ พร้อมทั้งผลักดันการสร้างมูลค่าการค้าและการส่งออกสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 20 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำโดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีนโยบาย ดีพร้อมคอมมูนิตี้ (DIPROM Community) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดศักยภาพการผลิตและงานออกแบบไปสู่ตลาดสากล โดยการเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำแนวคิดนี้มาปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการไทย จำนวน 20 ราย จากโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Alliance) และโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่น ประกอบด้วย สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมงานจะได้ใช้แพลตฟอร์มระดับนานาชาติในการนำเสนอสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทยต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการขยายตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับสากล
 
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ การนำผลงานแฟชั่นไทย ภายใต้แนวคิด “SHOWPOW Fashion Show by DIPROM” เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีหลัก โดยมีนักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นไทย กว่า 4 แบรนด์ เข้าร่วม อาทิ FEEL YOUTH / TYCOON / AKALIKO COCOON และ KH EDITIONS ซึ่งผลงานต่าง ๆ ได้ผสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น ลวดลายผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นถิ่น เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ จนได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและสื่อมวลชนต่างประเทศอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมตลาดแฟชั่นไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 260 แบรนด์ จาก 24 ประเทศจากหลายภูมิภาค โดยมีจำนวนแบรนด์มากที่สุดนับตั้งแต่จัดงานมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำข้อคิดและแบบอย่างจากโชว์ต่าง ๆ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ตอบโจทย์ตลาดแฟชั่นระดับภูมิภาคมากขึ้น

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว คณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของ HKTDC เพื่อหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงลึกในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงการร่วมกันในอนาคต อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการเปิดตลาดในต่างประเทศ ที่มุ่งผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างดีพร้อม และ HKTDC สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการไทยได้หลายสิบล้านบาท เช่น การเข้าร่วมงาน Hong Kong Fashion Week, Hong Kong Food Expo และ CENTRESTAGE ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ซื้อและนักลงทุนในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้นำนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน และดีพร้อมคอมมูนิตี้ (DIPROM Community) มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ไทยผ่านการบูรณาการซอฟต์พาวเวอร์และทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ศึกษาดูงานศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง หรือ PMQ Hong Kong สามารถเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และการบริหารจัดการศูนย์ออกแบบที่ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การจัดเวิร์กช็อป และการสร้างเครือข่ายศิลปินและนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์สร้างสรรค์และงานออกแบบในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเรียนรู้แนวคิดการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับและศิลปะร่วมสมัยจาก L'ÉCOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts ในด้านมาตรฐานการออกแบบเครื่องประดับระดับสากล เทคนิค การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแนวคิดการตลาดเชิงดีไซน์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการผลิตและออกแบบสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับของไทย ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

“การพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการผลักดันสินค้าแฟชั่นและงานดีไซน์ไทยให้เป็นที่รู้จัก แต่ยังเป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทย สร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่าเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยดีพร้อมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศอย่าง HKTDC เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากลอย่างยั่งยืน” นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย











ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
ดีพร้อม ผนึก HKTDC ยกทัพแฟชั่นไทยโกอินเตอร์ บุก CENTRESTAGE 2025 ฮ่องกง ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย เจิดจรัสบนเวทีโลก ดันเศรษฐกิจโตกว่า 20 ล้านบาท
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น