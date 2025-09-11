CPN เดินหน้าวิสัยทัศน์ความยั่งยืน บทพิสูจน์ผ่าน 3 ไฮไลต์ "เซ็นทรัล พาร์ค"

ผู้จัดการรายวัน360 – เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำ “Imagining Better Futures for All” เดินหน้าสร้างเมืองแห่งอนาคตที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน เปิดตัว “เซ็นทรัล พาร์ค” ส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่จับต้องได้จริง และเตรียมต่อยอดความสำเร็จสู่ โมเดลศูนย์การค้าเพื่อความยั่งยืนที่ เซ็นทรัล กระบี่ ตุลาคมนี้
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค สร้างอนาคตของชีวิตเมือง ด้วยการเป็น “พื้นที่ที่เข้าใจคนเมือง” มอบ The Future of Lifestyle ที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับ Well-being, Diversity, Community และ Sustainability ให้เกิดขึ้นจริงกับคนกรุงเทพฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองรอบด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สะท้อนแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนผ่าน 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเพื่อชุมชน แลนด์มาร์กที่เป็นหัวใจใหม่ของกรุงเทพฯ และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero 2050 ขององค์กร
3 ไฮไลต์ เซ็นทรัล พาร์ค ปักหมุดอนาคตเมืองอย่างยั่งยืน
1. Roof Park 7 ไร่ – หัวใจสีเขียวใจกลางเมือง: เชื่อมต่อสวนลุมพินีอย่างไร้รอยต่อ ทำหน้าที่เป็น “ปอดใหม่ของคนเมือง” ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 11 ตันต่อปี เทียบเท่าต้นไม้ใหญ่กว่า 900 ต้น ออกแบบด้วย Biophilic Design เชื่อมธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์ โดยใช้ พืชพรรณท้องถิ่น เช่น เตย แว่นแก้ว เดหลี หญ้าถอดปล้อง และกกอเมซอน เพื่อช่วยฟอกอากาศและดักจับฝุ่น PM2.5 เสริมความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง พร้อมเปิดพื้นที่กิจกรรมสุขภาพและคอมมูนิตี้ อาทิ Run Club, Sunrise Coffee & Tea Rave และ Wellness Experiences ที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตยุคใหม่
2. New Landmark of Sustainable Living: ผสานชีวิตเมืองกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนี้ สะท้อน The Future of Lifestyle ที่ครบมิติ สมดุลและยั่งยืน โดยมี People of Central Park เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้เราสร้างพื้นที่ที่เชื่อมต่อชีวิตทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เช้าวิ่งที่สวนลุม แวะจิบกาแฟบน Roof Park พักกลางวันกับ Michelin Guide ช่วงบ่ายที่ Take Home Zone และปิดท้ายด้วย Rooftop Bar กับเพื่อน ทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ในการสร้างศูนย์การค้าที่เติบโตไปพร้อมกับเมือง และเป็นต้นแบบของชีวิตเมืองในอนาคต รวมทั้ง Central Park Offices อาคารสำนักงานที่ออกแบบตามมาตรฐานระดับโลก LEED, WELL และ WiredScore
3. Circular Economy – ก้าวสู่ Net Zero 2050: เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าแผนลดขยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น Nestlé (Thailand) ในโครงการ “คืนชีวิตให้ขวดพลาสติก” รีไซเคิลขวด PET ได้กว่า 200 ตันต่อปี รวมถึงริเริ่มใช้ ผ้ากันเปื้อนจากขวดพลาสติกใช้แล้ว, จำหน่ายน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ rPET, และส่งเสริมการ แยกขยะ–จัดการเศษอาหาร ภายใน Parkside Market ตามแนวทางของ กทม และ แยกขวดน้ำพลาสติก จากการบริโภค ทุกครั้งที่ศูนย์อาหาร รวมถึงการมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มและเลือกไม่รับหลอดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero 2050 ขององค์กร