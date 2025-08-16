“จัสโค”เปิดตัว“THE COLLECTIVE One Bangkok”พร้อมตั้งเป้า5ปีผุด120สาขาคลุมเอเชีย

“JustCo” ปักธง One Bangkok เปิดตัว “THE COLLECTIVE One Bangkok” แบรนด์โคเวิร์กกิ้งสเปซระดับลักชัวรีแห่งแรกในไทย กางแผน 5 ปีขยาย 70-80 สาขาคลุมตลาดเอเชีย วางเป้าเปิดสาขาในประเทศไทย 12-13สาขา เน้นพื้นที่ศักยภาพแนวรถไฟฟ้า BTS -MRT ย่านธุรกิจกรุงเพทฯ เผยสัดส่วนลงทุน JustCo 40% - The Boring Office 40% -THE COLLECTIVE 20% มั่นใจศักยภาพไทยจุดหมายปลายทางตั้งออฟฟิศกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ สตาร์ทอัพ
นายคง วัน ซิง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JustCo ผู้ให้บริการโคเวิร์กกิ้งสเปซ แบรนด์ JustCo(จัสโค) เปิดเผยถึงแผนธุรกิจ 5 ปี ว่า ภายในปี 2030 จัสโค ตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 120-130 สาขาในภูมิภาคเอเชียหรือจะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มประมาณ 70-80 สาขา โดยวางสัดส่วนการลงทุนขยายสาขาในแบรนด์ JustCo ไว้ 40% แบรนด์The Boring Office 40% และแบรนด์ THE COLLECTIVE 20% โดยในจำนวนสาขาใหม่ที่มีการลงทุนเพิ่มนี้จะเป็นการลงทุนเปิดตัวสาขาใหม่ในประเทศไทย 12-13สาขา ซึ่งจะเน้นลงทุนในพื้นที่ใจกลางธุรกิจติดแนวรถไฟฟ้า BTS และแนวรถไฟฟ้า MRT เป็นหลัก ส่วนจะมีการลงทุนในแบรนด์ใดในทำเลใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับการหาตึก หรืออาคารเช่า ว่าจะมีความเหมาะสมกับแบรนด์ระดับใด
“JustCo คือผู้นำด้านพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยพอร์ตแบรนด์ที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแบรนด์ โคเวิร์กกิ้งสเปซ 3 แบรนด์หลัก คือ THE COLLECTIVE ซึ่งจับลูกค้าระดับลักชัวรี ซึ่งมีค่าเช่าพื้นที่สูงกว่าแบรนด์จัสโค 20-30% , แบรนด์ JustCo จับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม และ The Boring Office จับกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อต่ำกว่าแบรนด์จัสโค 30% โดยมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบัน JustCo มีจำนวนสาขา เกือบ 50 แห่ง ใน 9 เมืองในภูมิภาคเอเชีย หากมีการขยายสาขาตามแผนดังกล่าวจะทำให้ในระยะ 5 ปีจากนี้ จัสโค จะมีสาขารวม120-130 สาขาครอบคลุมในภูมิภาคเอเชีย”
นายคง วัน ซิง กล่าวว่า ล่าสุด JustCo ได้เปิดตัว THE COLLECTIVE One Bangkok ซึ่งพื้นที่ให้บริการโคเวิร์กกิ้งสเปซแห่งที่ 6 ในเครือ JustCo ที่เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และเป็นการขยายพอร์ตแบรนด์ระดับพรีเมียมสู่ตลาดประเทศไทย เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้ที่มองหาพื้นที่ทำงานที่ผสมผสานความหรูหรา ความยืดหยุ่น และการให้บริการในระดับสูงสุด โดยTHE COLLECTIVE One Bangkok ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ One Bangkok ซึ่งเป็นสาขาที่ 3 ในพอร์ตโฟลิโอของ THE COLLECTIVE หลังจากประสบความสำเร็จ ในสาขาโตเกียว และ สาขาไทเป
“ในปีนี้ จัสโค ยังมีแผนจะเปิดตัวแบรนด์ THE COLLECTIVE อีก3 สาขาประกอบด้วย สาขาโอซาก้า สาขานิวเดรี และสาขาสิงคโปร์ หลังจากที่ได้เปิดตัว THE COLLECTIVEสาขาประเทศไทยแล้ว”
สำหรับ พื้นที่ให้บริการของ THE COLLECTIVE One Bangkok มีขนาด 2,670 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 28 ของทาวเวอร์ 4 โครงการ One Bangkok ที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับแพลตตินัมและมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานอาคาร WELL เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน WiredScore และ SmartScore for Neighborhoods ยืนยันถึงการให้บริการเชื่อมต่อดิจิทัลที่ดีที่สุด รวมถึงระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเหนือระดับ รองรับการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ อีกทั้งทำเลยังโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนวิทยุ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรมหรู, สถานเอกอัครราชทูต, ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร และสวนสาธารณะ ทำให้ THE COLLECTIVE One Bangkok มีจุดแข็งที่โดดเด่นในการให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจและบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรับรองแขกบุคคลสำคัญ, การจัดการประชุม, หรือการเข้าพบบุคลากรคนสำคัญ พื้นที่ของสาขาเปิดให้บริการรองรับองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทข้ามชาติ บริษัทเทคโนโลยี หรือสตาร์ทอัพ และฝ่ายบริหารขององค์กรธุรกิจ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ประกอบด้วย ออฟฟิศส่วนตัวพร้อมใช้, ออฟฟิศสำหรับองค์กร, Hot Desk, เลานจ์รับรองแขก, ห้องประชุมอัจฉริยะ, ห้องโทรศัพท์เก็บเสียง, โซนเงียบสงบ, โซนพักผ่อน, พื้นที่จัดอีเวนต์, และแพนทรี ซึ่งตอบโจทย์สำหรับการทำงานในรูปแบบไฮบริด และเหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ เพื่อดึงดูดคนเก่งมาร่วมงาน และตอบโจทย์เรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานอีกด้วย
“ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโคเวิร์กกิ้งสเปซระดับภูมิภาคของ JustCo สมาชิกของ THE COLLECTIVE สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ของ THE COLLECTIVE ได้ทั้งที่ไทเปและโตเกียว และยังสามารถใช้บริการพื้นที่ JustCo สาขาใดก็ได้ในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 50+ สาขาทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับธุรกิจในเครือข่ายของ JustCo ที่มีสาขาอยู่ทั่วเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจได้แบบไร้ขีดจำกัด”