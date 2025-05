วัน แบงค็อก รับรางวัล “Best Green Loan – Property” จาก The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2025

The Asset เป็นสื่อด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยรางวัล Triple A ของ The Asset ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในเวทีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแวดวงการเงินระดับภูมิภาค ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการยกย่องสถาบันและโครงการที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเงินอย่างยั่งยืน รางวัลที่วัน แบงค็อก ได้รับไม่ใช่เพียงเพราะขนาดของสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการพัฒนาเมืองอย่างรับผิดชอบในทุกมิติโครงการวัน แบงค็อก พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยงบลงทุนรวม 120,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และสุขภาวะของผู้ใช้งาน ปัจจุบันโครงการฯ ยังเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED for Neighborhood Development ระดับแพลตตินัม และยังได้รับการรับรอง WiredScore และ SmartScore ระดับแพลตตินัม เพื่อเน้นการออกแบบที่ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยวงเงินสินเชื่อสีเขียวจะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประหยัดพลังงาน ระบบคมนาคมสีเขียว และพื้นที่ที่สร้างสมดุลระหว่างการอยู่อาศัย การทำงาน และการใช้ชีวิตในเมืองแห่งอนาคต