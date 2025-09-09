“อรรถพล”ว่าที่รมว.พลังงาน ลั่นจะไม่มีการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพท.ทับซ้อนไทย-กัมพูชาจนกว่าได้ข้อยุติเขตแดน

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ว่าที่ รมว.พลังงาน คนใหม่ยันไม่มีการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อน “ไทย-กัมพูชา” จนกว่าจะมีข้อยุติเรื่องเขตแดน ย้ำยึดอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยกรณีการเจรจาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชาว่า สิ่งที่ตนเคยนำเสนอในขณะนั้น เป็นการนำเสนอภายใต้บริบทที่ทั้ง 2 ประเทศจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องการแบ่งดินแดนหรือข้อพิพาทด้านเขตแดน ซึ่งจริงๆ การดำเนินการลักษณะนี้ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วระหว่างไทย – มาเลเซีย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะไทยกับมาเลเซีย ไม่ได้มีข้อขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนหรือการแบ่งดินแดน
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดี ปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา ยังตกลงกันไม่ได้ ยังมีปัญหาในเรื่องการแบ่งดินแดนกันอยู่ และตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า เราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซ็นติเมตรเดียว
ดังนั้นการบริหารจัดการด้านพลังงานจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยต้องรอให้ฝ่ายความมั่นคง ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดการปัญหาเรื่องเขตแดนให้ได้ข้อยุติก่อนจึงจะมีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้
“การบริหารจัดการด้านพลังงานจะไม่มีการเจรจาพูดคุยหรือดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเรื่องความมั่นคงของชาติ อธิปไตยของชาติ ดินแดนของชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหนือผลประโยชน์อื่นใด”
ส่วนกรณีรัฐบาลที่ผ่านมา มีแนวคิดแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างไทย-กัมพูชา สัดส่วนฝ่ายละ 50% ในแหล่งปิโตรเลียมพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา จะถือว่าถูกปิดตายประเด็นนี้เลยหรือไม่ นายอรรถพล ระบุว่า ปัจจุบันจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าปัญหาด้านเขตแดนจะได้ข้อยุติ