ปตท.สผ.ปิดดีลซื้อหุ้น E&E Algeria Touat B.V ส่งผลลงทุนอ้อม 22.1% ในโครงการทูอัท ที่แอลจีเรีย

ปตท.สผ.เซ็นสัญญาซื้อหุ้น 34% ในบริษัท E&E Algeria Touat B.V เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทถือสัดส่วนการลงทุนทางอ้อม ร้อยละ 22.1 ในโครงการทูอัท ประเทศแอลจีเรีย
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ทูอัท ประเทศแอลจีเรีย ผ่านการซื้อหุ้น 34% ในบริษัท E&E Algeria Touat B.V. นั้น ไดุ้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ การซื้อขายจึงมีผลสมบูรณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2568 และส่งผลให้ ปตท.สผ.ถือสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมในโครงการดังกล่าวที่ร้อยละ 22.1
โครงการทูอัท เป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) ตั้งอยู่ในแหล่งปิโตรเลียมบนบก Timimoun ในประเทศแอลจีเรีย โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 435 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต การเข้าซื้อสัดส่วนนี้จึงสามารถเพิ่มรายได้ ปริมาณการผลิต และปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับ ปตท.สผ.ได้ทันที เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโตของบริษัทต่อไป