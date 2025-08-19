ครม.เคาะโอนสิทธิประโยชน์พันธะในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 1/2562/1 แปลงสำรวจอ่าวไทยเลข G1/61

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติอนุมัติการโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ 1/2562/1 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61
วันนี้ (วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2568) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะซึ่งบริษัทถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 40 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ 1/2562/1 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 ให้แก่ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ทั้งนี้ พน. จะได้ออกเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ 1/2562/1 ตามแบบ ชร/ป12/1 ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญา แบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561 ต่อไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (13 ธันวาคม 2561) อนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 พน. ได้ออกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแลขที่ 1/2562/1 เพื่อสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ให้แก่ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ร้อยละ 60 และเป็นผู้ดำเนินงาน) และบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด (ร้อยละ 40) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมรับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ 1/2562/1 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ได้แจ้งความประสงค์ขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะที่ถือครองอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตดังกล่าว ให้แก่ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยอาศัยความตามนัยมาตรา 50 ประกอบมาตรา 53/8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้มีหนังสือยืนยันการรับโอนมาด้วยแล้ว
คณะกรรมการปิโตรเลียมในคราวประชุมครั้งที่ 8/2567/625 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เห็นควรอนุญาตให้ บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัดโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งบริษัทถือครองอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 ตามสัญญา แบ่งปันผลผลิตเลขที่ 1/2562/1 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ให้แก่บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนในการเป็นผู้รับสัมปทาน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เมื่อโอนสิทธิตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้วจะส่งผลให้บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตนี้แต่เพียงรายเดียว ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งและการประกอบกิจการปิโตรเลียมมากขึ้นสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ำมันดิบในพื้นที่แปลงสำรวจขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการตอบสนองความต้องการใช้ของประเทศในปัจจุบัน และการดำเนินการโอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ภาครัฐได้รับแต่อย่างใด