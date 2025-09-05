กรมราง ถก”ไทย–ลาว–จีน”เตรียมสร้างสะพานมิตรภาพ 2”หนองคาย–เวียงจันทน์”เชื่อมรถไฟไทย-จีน

กรมราง ประชุมร่วม”ไทย–ลาว–จีน”เช็กคืบหน้าความพร้อม การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ”หนองคาย–เวียงจันทน์”แห่งที่ 2 เชื่อมศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านาทา พร้อมเตรียมทีมประชุมร่วม 17 ต.ค. 68 ณ สปป. ลาว
วันนี้ (5 ก.ย. 68) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเจรจากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย–ลาว หนองคาย–เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 จ.หนองคาย ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางรถไฟไทย-ลาว-จีน เช่น ความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ระยะที่ 1 โดยมีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 สัญญา จากทั้งหมด 14 สัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 สัญญา และรอลงนามสัญญาอีก 2 สัญญา และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา–หนองคาย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ภายในปี 2568
สำหรับ การเชื่อมต่อโครงการสู่ สปป. ลาว ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านาทา โดยเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากหนองคายเข้าสู่เส้นทางใน สปป. ลาว โดยใช้สะพานมิตรภาพไทย–ลาว หนองคาย–เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สะพานเดิม ห่างประมาณ 30 เมตร ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบรายละเอียด โดยสะพานดังกล่าวจะมีทั้งทางรถไฟ 1 เมตรและ ขนาดมาตรฐาน รวมถึงมีแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงไปที่สถานีเวียงจันทน์ใต้และสถานีท่านาแล้ง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย จัดทำท่าทีของฝ่ายไทย และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมหารือในประเด็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ สปป. ลาว เพื่อหารือในประเด็นการก่อสร้างทางรถไฟและสะพานมิตรภาพไทย–ลาว หนองคาย–เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขนส่งจากสถานีนาทา - หนองคาย - สะพานข้ามแม่น้ำโขง - สถานีท่านาแล้ง–สถานีเวียงจันทน์ใต้
สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กม. วงเงินลงทุน 179,412.21 ล้านบาท และ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 (เฟส 2) ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 341,351.42 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างทีโออาร์เพื่อประมูล ก่อสร้างงานโยธา วงเงินรวมประมาณ 2.4 แสนล้านบาท