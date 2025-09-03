ต้อนรับวันสุนัขโลก! “THE MALL LIFESTORE WORLD PUP EXPO 2025” พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน M CARD PET CLUB

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เปิดซิกเนเจอร์อีเว้นต์ให้ผู้ปกครองเจ้าสี่ขาเนรมิตอาณาจักร “THE MALL LIFESTORE WORLD PUP EXPO 2025” งานชุมนุมผู้ปกครองและน้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนทัพความสนุกสุดมันส์ต้อนรับ “วันสุนัขโลก” (World Dog Day) ไฮไลต์เด็ดกับ ขบวนพาเหรดน้องหมากว่า 300 ชีวิต หลากหลายสายพันธุ์ และครั้งแรก! กับการแข่งขัน “DOGS TRI-SPORT COMPETITION” ไตรกีฬาสุดท้าทายของน้องหมาและเจ้าของ ตลอดจนกิจกรรมมากมาย พิเศษ! เปิดให้สมัครรับสิทธิประโยชน์มากมายในงานสำหรับคลับเพื่อคนรักสุนัข M CARD PET CLUB ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2568 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
ต้อนรับวันสุนัขโลกอย่างยิ่งใหญ่ และนับว่าเป็นงานสำหรับคนรักสุนัขที่จะพาเด็กๆ ออกมาสนุกกับผองเพื่อนสี่ขา งานนี้เปิดฉากยิ่งใหญ่กับการรวมพลผู้ปกครองเจ้าสี่ขา ทั้งดาราและเซเลบชื่อดัง ตบเท้าพาลูกๆสี่ขามาอวดความน่ารักในขบวนพาเหรดสุดอลหม่านที่แฝงความซุกซน อาทิ แอน ทองประสม ควงเพื่อนคู่ใจ “น้องแอนดี้” , หมูแฮม – โชตินภา พรหมชนะ นางสาวไทย 2568 และน้องบิงซู, ไหมไทย – สุริยะยรรยง รองอันดับ 4 Miss Universe Thailand 2024 มากับน้องยี่หวา, นะพัฒน์ ชนพัฒน์ รองอันดับ 4 Mister Global Thailand 2024 และน้องอันยอง และ โยโย่ ธีนฤปกร รองอันดับ 2 Mister Global Thailand และน้องจูจุ๊บ พร้อมด้วยเหล่า DOG INFLUENCER สุดฮอต อาทิ สตีฟจิ๊บ เด้นติสต์ชีวิตติดเที่ยว, สามข้าวแฟมิลี่, คิ้วคือมงกุฎของแค, อูยู บิงซู ซามอยด์, มู่ทู่ และอีกมากมาย โดยเหล่า เซเลบบอกเล่าความตื่นเต้นของการได้พาเด็กๆมาทำกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความสุขของเจ้าสี่ขาว่า
คุณแอน ทองประสม กล่าวว่า “แอนดูแลน้องแอนดี้เหมือนคนในครอบครัว เราเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน รู้สึกดีใจที่ตอนนี้สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น ให้น้องหมามีพื้นที่ใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆ ได้ กิจกรรม world pup ทำให้แอนดี้ ได้มีกิจกรรมสนุกๆ เหมือนเค้ามีวันเด็กเป็นของตัวเอง”
คุณหมอเน๋ง ศรัณย์ นราประเสริฐกุล สัตวแพทย์ จาก Hato Pet Wellness Center กล่าวว่า “การที่สุนัขได้มีกิจกรรม ได้วิ่งเล่นออกกำลังกาย ส่งผลดีกับสุขภาพจิตของสุนัข เป็นเรื่องที่ดีมากครับ ที่สุนัขและผู้เลี้ยงได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน จะยิ่งเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความสุขของน้องหมาที่เรารัก”
คุณเก๋ ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี) ประธานมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) กล่าวเสริมว่า “สุนัขที่เราเลี้ยง เค้าเหมือนเด็กเล็กๆ ที่ต้องการความรัก ต้องการคนดูแลเช่นกัน งานนี้ เป็นเหมือนสวนสนุกของน้องๆ อยากชวนผู้ปกครองพาเด็กๆเจ้าสี่ขามาทำกิจกรรมกันเยอะๆ”
โดยกิจกรรมไฮไลต์สำหรับเพื่อนรัก ลูกรักสี่ขาภายในงาน มีทั้งความสนุก กิจกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย ได้แก่
• DOG TRI-SPORT COMPETITIONS & DOG SPORT COMPETITIONS ครั้งแรกของการแข่งขันไตรกีฬาสำหรับน้องหมาและเจ้าของ เพื่อพิสูจน์ความแข็งแรง และความผูกพันระหว่างน้องหมาและเจ้าของ กับภารกิจ 3 ด่านสุดมันส์, ปลดปล่อยพลังไปกับการออกกำลังการ DOG FITNESS TRAINING และสนุกการกับแข่งขันกีฬาน้องหมารุ่นเล็ก-กลาง-ใหญ่ อาทิ วิ่งเดี่ยว, วิ่งผลัด, กินไว กับ DOGS SPORTS COMPETITIONS รายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครการแข่งขัน มอบให้มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) และโครงการช่วยเหลือสุนัขไร้บ้าน
• DOG COSTUME CONTEST สร้างโมเมนต์สนุกกับเหล่าน้องหมา ในธีม SPORT FASHION ประชันความน่ารักและสไตล์สุดครีเอทีฟ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
• PAW-SOME TALK TIME พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูน้องหมาแบบใกล้ชิด กับแขกรับเชิญคนดัง อาทิ คุณพีค คุณนีญ่า และคุณซินดี้ ศิลปินจาก BNK 48 มาพร้อมน้องหมาคู่ใจ, คุณฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย พร้อมน้องเสียวอู่ โยโบ และถังซาน แก๊งค์จอมซน
• DOG HEALTH CHECK บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า, บริการฝังไมโครชิพสุนัข ฟรี โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, และบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ฟรี จากโรงพยาบาลสัตว์อารักษ์
• DOG CLUB MEETING รวมพลสายพันธุ์น้องหมายอดฮิตหลากสายพันธุ์
• DOG GROOMING เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับดีๆ และร่วมชมสาธิตการกรูมมิ่งเบื้องต้นสำหรับน้องหมา
• DOG CAFE & DOG LOVER MARKET โซนคาเฟ่และช้อปสินค้า–บริการสัตว์เลี้ยงสุดครบครัน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
นอกจากนี้ ภายในงานสามารถสมัครเป็นสมาชิก M CARD PET CLUB ผ่าน M Card Application รับทันทีส่วนลด 200 บาท* รับส่วนลดเพิ่มทุกเดือน เดือนละ 100 บาท เมื่อแลก 400 M Point และรับส่วนลดสูงสุด 50%* จากแบรนด์รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท
ร่วมสัมผัสที่สุดแห่งความสุข ความน่ารัก และมิตรภาพของเพื่อนซี้สี่ขาในงาน “THE MALL LIFESTORE WORLD PUP EXPO 2025” ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2568 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค