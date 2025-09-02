xs
45 ปี CPN “ภูมิใจที่ได้พัฒนา” สะท้อนภาพ "ความสุขของผู้คน คือความภูมิใจของเรา” และ “หัวใจของเมือง” ผ่านคลิปล่าสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตลอด 45 ปี แห่งการเติบโตและเคียงข้างคนไทยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งของ คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ และส่งต่อวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่คือ “หัวใจของเมือง” ที่รวมผู้คน ธุรกิจ และสังคมเข้าไว้ด้วยกัน สู่ผู้บริหารทุกรุ่นจนถึงปัจจุบัน นำไปสู่คำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาโครงการแห่งอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all


ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 45 ปี เราอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตของเซ็นทรัลพัฒนา มากไปกว่านั้นเราอยากให้ทุกคนที่โตมากับเราได้รู้ว่าพวกเขาคือ ‘แรงบันดาลใจ’ ที่ทำให้เราตั้งใจพัฒนาทุกพื้นที่ และรับรู้ว่าเรา ‘ภูมิใจที่ได้พัฒนา’ พื้นที่ที่ทุกคนได้มีความสุข มีรอยยิ้มและความทรงจำดีๆ ในทุกช่วงชีวิต โดยได้ถ่ายทอดใน ‘Brand Film 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา’ ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของผู้คนที่มีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนา เพื่อชีวิตที่ดีและอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาส”


3 กลยุทธ์ Brand Storytelling ในแคมเปญ 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่

1) Real-Moment Reflection: Storytelling ที่โฟกัสเรื่องราวของผู้คนมากกว่าเล่าเรื่องแบรนด์ด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบเฝ้ามองชีวิตของผู้คน โดย Brand Film 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่ได้มาใช้ชีวิตและมีปประสบการณ์แห่งความสุขที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยเป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์ตั้งใจพัฒนา “เพราะความสุขของคุณ คือความภูมิใจของเรา”


2) Emotional Engagement: ตอกย้ำความผูกพันของแบรนด์และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงานที่เติบโตไปพร้อมกัน โดยแคมเปญ #โตมากับเซ็นทรัล ชวนคนย้อนความทรงจำดีๆ สร้างกระแสไวรัลและ UGC สะท้อนการเป็นศูนย์กลางชีวิตของผู้คนทุกยุคสมัย ไปจนถึงกิจกรรม Thank You Flower Board แจกดอกไม้แทนคำขอบคุณลูกค้า รวมถึงคู่ค้าหลายแบรนด์และพนักงานร่วมแชร์การเติบโตเคียงข้างเซ็นทรัลพัฒนา


3) ‘Better Futures’ Commitment: วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทุกพื้นที่ให้เต็มไปด้วยโอกาส สะท้อนวิสัยทัศน์และคำมั่นสัญญาในการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลให้เป็น “หัวใจ” ของทุกย่านและเมืองผ่านภาพวาดลายเส้นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 44 สาขาทั่วประเทศ




