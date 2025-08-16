xs
“M2M” เสิร์ฟความสุขอีกครั้งกับ THE BETTER ENDINGS TOUR ปักหมุดสร้างความทรงจำ 22 พฤศจิกายน นี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความสุขที่หลายคนมูฟออนไม่ได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แฟนเพลง M2M ก็พร้อมรับข่าวดีอีกครั้งจาก ผู้จัดมืออาชีพ ล้อมวงมันส์ ที่จะพา มาริต ลาร์เซน (Marit Larsen) และ มาริออน ราเวน(Marion Ravn) ดูโอ้ป็อปไอคอนแห่งยุค 90 คัมแบ็คประเทศไทย เตรียมสร้างปรากฎการณ์ความประทับใจอีกครั้งกับงาน M2M THE BETTER ENDINGS TOUR 2025 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ One Bangkok Forum

โดยทางผู้จัดงาน ล้อมวงมันส์ ฟัน เน็ตเวิร์ค ส่งเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ ประกาศจัดคอนเสิร์ต M2M ในประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากครั้งแรกได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลาม จนหลายๆ คนที่พลาดโอกาสพร้อมใจเรียกร้องให้จัดงาน M2M THE BETTER ENDINGS TOUR 2025 ขึ้นอีกครั้ง การกลับมาคราวนี้ถือเป็นอีกโมเมนต์ที่ไม่ควรพลาด ที่แฟนๆ ทุกคน จะได้ย้อนความทรงจำผลงานในวันวานและอัปเดตชีวิตไปกับ M2M เพื่อนคนดีคนเดิมในวันวานของทุกคนอย่างเต็มอิ่ม กับทุกเพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึง

ตั้งเวลาเตรียมพร้อมพบกับ M2M THE BETTER ENDINGS TOUR 2025 แบบเต็มอิ่มอีกครั้ง
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ One Bangkok Forum โดยบัตรราคา 2,000 / 3,000 /3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 บาท จำหน่ายบัตรผ่านทาง Ticket Melon ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารคอนเสิร์ตได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ล้อมวงมันส์ Fun Network






