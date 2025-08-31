TAICCA ยกทัพคอนเทนท์ครีเอเตอร์ไต้หวันบุกไทยครั้งแรก ผลักดันสู่ตลาดคอนเทนต์ไทยและอาเซียน

Taiwan Creative Content Agency: TAICCA หรือ ไทก้า เข้าร่วมงาน Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) 2025 เป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมนำเสนอ Taiwan Content Island พาวิลเลียนแสดงผลงานจากครีเอเตอร์จากไต้หวัน ด้วยเป้าหมายหลักในการขยายเครือข่ายความร่วมมือในตลาดประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และผลักดันคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ของไต้หวันเข้าสู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ รวมถึงยกขบวนคาแรกเตอร์แบรนด์พรีเมียมที่เคยออกผลงานในรูปแบบสินค้าภายใต้แบรนด์เอง มาจัดจำหน่ายให้แฟนตัวละครต่างๆได้เป็นเจ้าของ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ TAICCA ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันในการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์คอนเทนต์คาแรคเตอร์สายเลือดไต้หวันในตลาดประเทศไทย โดยได้นำทัพ IP ที่พร้อมต่อยอดทางธุรกิจถึง 18 IP มาร่วมจัดแสดงภายในบริเวณ Taiwan Content Island ภายใต้แนวคิดหลักและเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเอเชีย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะผสานภาพลักษณ์ของเกาะไต้หวันให้เข้ากับแบรนด์คาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดสากล เพื่อส่งมอบพลังแห่ง “Cultural Black Tide” ที่มีชีวิตชีวาจากไต้หวัน อันได้แก่ Balloonmon, Beelu Friends, Bird Era, Bounce, Chimoz, Gacha Chicken, Hi John, I'm Mark, Kuroro Space Exploration Team, Lusasa, Maomaochong, Mr. Shark, My Favorite Towels, Shiny And Moony, Taiwanimal, Tea Girls, WDOG และ Yameme
ในการนำเหล่าครีเอทีฟคอนเทนท์เอเจนซี่เข้าร่วมงานฯในประเทศไทยครั้งนี้ นางสาว ซู กวน ซู ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ (Ms. Shu-Kuan Su, Director of the International Business Department) สำนักงานส่งเสริมคอนเทนต์สร้างสรรค์ไต้หวัน (TAICCA – Taiwan Creative Content Agency) กล่าวว่า TAICCA มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความร่วมมือระยะยาวในระดับสากล และเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นจากงาน BIDC 2025 ในประเทศไทยจะเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์เชิงวัฒนธรรมของไต้หวันในเวทีโลกโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งในมุมมองของ TAICCA มองว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนท์ดิจิทัลและบุคคลากรในวงการครีเอทีฟและนักออกแบบผลงานศิลปะของประเทศไทย มีศักยภาพที่สูงมากทีเดียว มีการเปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่รู้จักในแวดวงของงานสร้างสรรค์อยู่แล้ว จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากหากในอนาคตทั้ง 2 ประเทศสามารถร่วมงานกันได้มากยิ่งขึ้นและจับมือก้าวเข้าไปสู่เวทีใหญ่ๆหรือระดับโลก
ในขณะเดียวกัน TAICCA ยังได้ประสานพาผู้ก่อตั้ง ผู้ผลิต และนักสร้างสรรค์ชาวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเพื่อทำความรู้จักกับผู้ประกอบการไทยเพื่อเป็นโอกาสทางความร่วมมือ และต่อยอดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมร่วมกัน อาทิ คุณแองจี้ ฮู (Angie Hu) ผู้ก่อตั้ง Hu Creates Co., Ltd. บริษัทชั้นนำด้านการจัดการลิขสิทธิ์ IP และการบริหารศิลปิน ที่นำเสนอ IP ศิลปะที่น่าสนใจจากตลาดเอเชียสู่เวทีระดับโลก ทั้งในยุโรปและอเมริกา เพื่อมุ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินและตลาดนานาชาติ โดยหนึ่งในผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ ‘Mr. Shark’ เป็นคาแรคเตอร์ IP ต้นฉบับจากไต้หวันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง สร้างสรรค์โดยคุณ Jiang ในปี 2020 Mr. Shark มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยลายเส้นที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และอารมณ์ขันที่เข้าถึงง่าย ทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษาได้เป็นอย่างดี
ความสำเร็จทางการตลาดของ Mr. Shark ได้รับการยืนยันจากหลากหลายความร่วมมือ ทั้งในไต้หวันกับ 7-ELEVEN ที่สามารถจำหน่ายสินค้าแถมในอีเวนต์แลกแต้มได้มากกว่า 30,000 ชิ้น รวมถึงสติกเกอร์และธีม LINE ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในระดับนานาชาติ Mr. Shark ได้ร่วมมือกับ Watsons ในฮ่องกงเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมแบรนด์ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์
คุณเคท ชาง (Ms. Kate Chang) (CEO) และคุณ เอมี่ เชน (Amy Chien) - International licensing manager
จาก INDOT IMAGE Co., Ltd. เอเจนซี่ดังด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล กับคาแรกเตอร์สุดอบอุ่น และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ‘Maomaochong’ เหมาเหมาชง หนอนผีเสื้อแสนน่ารักผู้สวมหมวกสตรอว์เบอร์รีอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับผองเพื่อนอีก 9 ตัว ถ่ายทอดข้อคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มพนักงานออฟฟิศและกลุ่มผู้ชมผู้หญิง ที่ได้พัฒนาแบรนด์มาเกือบ 20 ปี และมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 700,000 Co-branded กับพันธมิตรหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-11 Watson หรือบัตรเครดิต เป็นต้น โดยผู้ประกอบการและครีเอเตอร์จากไต้หวันมุ่งหวังจะได้นำ IP ที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้เข้าทำความรู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น รวมถึงมีแผนการร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ในตลาดเมืองไทยในอนาคต
ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Speet Meeting Session) การนำเสนอผลงานของแต่ละ IP บนเวที และเปิดโอกาสในการสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Pitching and Networking Session)
●Spotlight on Taiwan: Business Pitching and Networking Session: เวทีสำหรับการนำเสนอผลงานและจับคู่ธุรกิจ โดยมีการเชิญพันธมิตรที่มีศักยภาพในตลาดในกลุ่มงานสร้างสรรค์มาเข้าร่วม เพื่อช่วยให้ผลงานคาแรคเตอร์จากไต้หวันเป็นที่รู้จัก และสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มธุรกิจในไทยและอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●Taiwan Content Island Pop-up Store: เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง TAICCA ได้ร่วมมือกับร้านค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าเชิงสร้างสรรค์ชื่อดังของไทยอย่าง “Medium and More” และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิด Pop-up Store ที่รวบรวมผลงานจำนวน 7 แบรนด์คาแรกเตอร์มาต้อนรับแฟนชาวไทยอย่าง 1. Kuroro Space 2. Chimoz 3. Taiwanimal 4. WDOG 5. Maomaochong 6. GachaChicken 7. BIRD ERA ภายในร้าน Medium and More ชั้น 3 และบริเวณชั้น G ของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้โดยนับเป็นการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยครั้งแรกของแบรนด์สร้างคาแรคเตอร์ของไต้หวัน