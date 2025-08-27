ไอคอนสยาม” ยกทัพ “สุขสยาม–ไอคอนคราฟต์” ร่วม “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” โชว์ Soft Powerไทย สู่เวทีโลกวันที่ 6-7 กันยายนนี้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ไอคอนสยาม เดินหน้าแนวคิด “Local Heroes to Global Heroes” สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยไทยให้โลดแล่นสู่เวทีโลก เตรียมพา “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” ร่วมงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” เทศกาลไทยสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา โชว์ Soft Power ไทย ฉายภาพแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ประกอบการคราฟต์ไทย พร้อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และทั่วโลกปักหมุดมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยที่ไอคอนสยาม ตอกย้ำเป็น Global Experiential Destination ซึ่งงานจัดในวันที่ 6-7 กันยายน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
งาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ใจกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6–7 กันยายน 2568 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโซล และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ทั้งจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยสู่สายตาชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านมิติด้านศิลปะ ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยวไทย โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีม “Discover Thailand” นำเสนอสีสันและเสน่ห์อันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษ์แบบไทยแท้ ผสมผสานกับประเด็นความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการงานคราฟต์และภูมิปัญญาไทยให้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและเฉิดฉายสู่เวทีโลก
โดยที่ผ่านมาไอคอนสยามได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยของไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่าน “สุขสยาม” และ “ไอคอนคราฟต์” แพลตฟอร์มที่เปรียบเสมือนประตูแห่งโอกาสให้ช่างฝีมือและผู้ประกอบการรายย่อยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดฝีมือและผลงานในมุมมองใหม่ที่มีความร่วมสมัยและก้าวเข้าสู่ธุรกิจโมเดิร์นเทรด เปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และชุมชน สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอเรื่องราวของสุขสยามและไอคอนคราฟต์ในงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ช่างฝีมือไทย และผู้ประกอบการรายย่อยได้แสดงศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติ พร้อมเปิดตลาดใหม่สู่นักท่องเที่ยวคุณภาพ
“สุขสยาม” นำประสบการณ์ไทยแท้สู่กรุงโซล
สุขสยาม เมืองมหัศจรรย์วิถีไทยบนชั้น G ไอคอนสยาม เตรียมมอบประสบการณ์ “สารพัดสุข สนุกแบบไทย” ภายใต้ธีม “Discover Thailand: Experience All Thai Happiness” ชวนชิมเมนูเด็ดและช็อปของดีแบบไทย พร้อมสาธิตการสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการตัวจริง ไฮไลต์เด็ด ได้แก่
•“ข้าวแต๋นแม่โสภา” ขนมพื้นบ้านภาคเหนือ พร้อมสาธิตการราดน้ำแตงโม
•“ขนมไทยแพรวไพลิน” โชว์ปั้นลูกชุบสด ๆ ด้วยวัตถุดิบไทยแท้
•งานหัตถกรรมคุณภาพจาก “จุ๊บเจลเนอรัล” (สาธิตการถักโครเชต์ไหมพรม) และ “Miniature” (ปั้นงานจิ๋วเสมือนจริง พร้อม DIY ของที่ระลึก)
•กิจกรรมถ่ายภาพ “ห้องภาพวันวาน” ในชุดไทยร่วมสมัย พร้อมโชว์แต่งหน้าและทำผมแบบไทย
นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Check-in Mission ให้ผู้ร่วมงานแชร์ภาพประสบการณ์ ชิม ช็อป แชะ รับฟรี SOOKSIAM x Louis Sketcher Sticker และ SOOKSIAM Voucher สำหรับใช้เมื่อมาเยือนไอคอนสยาม
“ไอคอนคราฟต์” เปิดเวทีโชว์เสน่ห์งานคราฟต์ไทย
ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ศูนย์รวมงานคราฟต์สร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย บนชั้น 4-5 ไอคอนสยาม เตรียมนำเสนอผลงานสุดประณีตจากสองแบรนด์ไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาในมิติร่วมสมัย ได้แก่
•“HATSAYA” เครื่องประดับที่ถ่ายทอดความงามของงานเบญจรงค์ไทยสู่ดีไซน์ร่วมสมัย
•“SAWASDEE” ผลิตภัณฑ์อโรม่าบาล์มสูตรพัฒนาโดยเภสัชกร กลิ่นหอมสดชื่นแบบไทย เนื้อสัมผัสบางเบา
ทั้งสองแบรนด์สะท้อนแนวคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตอกย้ำบทบาทของไอคอนสยามในการผลักดัน Soft Power ไทยให้โดดเด่นบนเวทีสากล
ทั้งนี้ไอคอนสยามคาดหวังว่า การพาสุขสยามและไอคอนคราฟต์ ร่วมงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” ไม่เพียงจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยไทย โดยเฉพาะด้านหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น ยังเป็นการฉายภาพสุขสยามและไอคอนคราฟต์ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญแห่งการเชื่อมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก และตอกย้ำบทบาทของไอคอนสยามในฐานะจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกอยากมาเยือน