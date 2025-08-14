“บอย ปกรณ์” และ “โจริญ-อ๊ะอาย 4EVE” ชวนแฟนๆ ดราก้อนบอลดื่มด่ำการเดินทางสุดมหัศจรรย์กับ นิทรรศการ “Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand“ วันนี้ - 19 ต.ค.นี้ ไอคอนสยาม

แฟนๆ ดราก้อนบอลห้ามพลาด! มาสัมผัสประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลดราก้อนบอลไปพร้อมกัน ใน “Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand” นิทรรศการ “ดราก้อนบอล” ให้คุณดื่มด่ำไปกับการเดินทางสุดมหัศจรรย์ด้วยฉากจำลองแบบ Interactive และ Immersive ด้วย 11 โซนจัดแสดง บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมโมเดลตัวละครขนาดเท่าตัวจริง และเกมอินเตอร์แอคทีฟสุดท้าทาย รวมทั้งของที่ระลึกและกิจกรรมมากมายในงาน เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้ - 19 ตุลาคม 2568 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม
คุณพิชชาภา ณรงค์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า “Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand” เป็นนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ของจักรวาล ดราก้อนบอล ที่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จที่ JAM ได้ลิขสิทธิ์จัดงานในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ Capsule Corporation Tokyo และ Toei Animation รวมถึง Trendic และ Incubase ซึ่งเชื่อได้ว่าแฟนๆ ดราก้อนบอลทุกคนต่างตั้งตารอ จากกระแสผู้เข้าชมงานในวันเปิดตัวครั้งนี้ที่มีเข้ามาอย่างคับคั่ง รวมถึงยอดการจองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย เพราะ “ดราก้อนบอล” เป็นอนิเมะและมังงะที่อยู่ในใจของแฟนๆ มาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ แฟนๆ ทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับการเดินทางสุดมหัศจรรย์และสัมผัสการผจญภัยของดราก้อนบอลในทุกมิติ ด้วยการยกฉากไอคอนนิกภายในเรื่องในรูปแบบ Interactive และ Immersive เสมือนจริงแบบจัดเต็มด้วย 11 โซนจัดแสดง จาก Dragon Ball ทั้ง 4 ภาค ตั้งแต่ภาคแรกจนถึง Dragon Ball Super บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ "Heroes Rise"
“เราเชื่อว่า Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับแฟนๆ ชาวไทย ในการร่วมออกเดินทางสู่จักรวาลดราก้อนบอล ตั้งแต่การผจญภัยของโกคูในวัยเด็ก ไปจนถึงฉากสำคัญอย่างบ้านผู้เฒ่าเต่า เมฆสีทอง ศึกจ้าวยุทธภพ ดาวนาเม็ก และการต่อสู้กับตัวร้ายในตำนานอย่างฟรีซเซอร์ เซลล์ จอมมารบู และโบรลี่ ที่จัดเต็มด้วยไฮไลต์แสง สี เสียงเสมือนจริง การแปลงร่างของโกคู ซุปเปอร์ไซย่า ในทุกระดับพลัง พร้อมสัมผัสโมเดลตัวละครคาแรคเตอร์ขนาดเท่าตัวจริงมากกว่า 40 คาแรคเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นการนำมาจัดแสดงที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็นโกคู, เบจิต้า, ฟรีเซอร์,เซลล์ ฯลฯ และเกมทดสอบทักษะการต่อสู้ ปล่อย พลังคลื่นเต่า และฝึกฝนเทคนิคฟิวชั่น! ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟสุดท้าทายในบรรยากาศสุดสมจริง ที่จะทำให้แฟนๆตื่นเต้นและดื่มด่ำกับจักรวาล ดราก้อน บอลกันอย่างเต็มอิ่ม รวมทั้งภารกิจสะสม Dragon Ball เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ และโซนจำหน่ายสินค้า Limited Edition สุดพิเศษเฉพาะในนิทรรศการนี้เท่านั้น!” คุณพิชชาภา กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน หนุ่มบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ศิลปินที่มาร่วมงานเปิดตัวและชมงานนิทรรศการในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะดราก้อนบอลเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้นึกถึงช่วงเวลาที่ตนและเพื่อนๆ ได้ร่วมลุ้นไปกับโกคูและผองเพื่อนด้วยกัน นับเป็นการย้อนวันวานความทรงจำดีๆ ที่คิดถึงก็มีความสุข และที่สำคัญในนิทรรศการวันนี้ ตนยังได้มาเจอกับ “ฟรีเซอร์” ตัวร้ายสุดคลาสสิก มีมิติ และน่าสนใจ ซึ่งเป็นตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุดใน Dragon Ball จึงนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมาก อยากจะเชิญชวนแฟนๆ มาร่วมผจญภัยในโลกของดราก้อนบอลไปด้วยกัน รับรองว่าประทับใจแน่นอน
ขณะที่ 2 สาวเกิร์ลกรุ๊ป โจริญ และ อ๊ะอาย 4EVE เปิดเผยว่า “เราทั้งสองคน แม้จะไม่ได้โตมาในยุคเดียวกับ Dragon Ball ยุคแรก แต่ก็รู้จักและเคยดู Dragon Ball มาก่อนอยู่แล้ว ซึ่งพอได้ยินว่าจะมีการจัดนิทรรศการในประเทศไทย ทำให้รู้สึกสนใจมากๆ ซึ่งเมื่อได้เข้าชมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ทั้งภาพ ฉาก แสง สี เสียง และโมเดลตัวละครต่างๆ ล้วนทำออกมาได้เสมือนจริงเหมือนหลุดเข้าไปในโลกดราก้อนบอล ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการดีๆ แบบนี้ในประเทศไทย บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ”
สำหรับแฟนๆ ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ “Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 ตุลาคม 2568 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เปิดจำหน่ายบัตรทางเว็บไซต์ TicketMelon: https://www.ticketmelon.com/
Klook: https://www.klook.com/en-US/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour - Thailand