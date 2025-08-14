ครั้งแรกในไทย นิทรรศการ “ดราก้อนบอล” จัดเต็มทั้ง 4 ภาค ณ ไอคอนสยาม

บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด (JAM) ร่วมกับ Capsule Corporation Tokyo และ Toei Animation รวมถึง Trendic และ Incubase ผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย กับนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Dragon Ball Heroes Rise Asia Tour In Thailand” ด้วยการเนรมิตพื้นที่ไอคอนสยามจัดแสดงนิทรรศการกว่า 2,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ "Heroes Rise" กับฉากสุดไอคอนนิค ทั้ง 4 ภาค ของซีรีส์ Dragon Ball ตั้งแต่ภาคแรกจนถึง Dragon Ball Super ในรูปแบบ Interactive และ Immersive แบบจัดเต็ม และโมเดลตัวละครขนาดเท่าของจริงมากกว่า 40 คาแรคเตอร์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก “พิชชาภา ณรงค์พันธ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วย ซิออน ยิป กรรมการผู้จัดการ อินคิวเบส สตูดิโอ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ฟรานซิส เซโตะ ผู้อำนวยการ บริษัท เทรนดิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เมื่อวันก่อน