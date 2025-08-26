ACE ลุย COD โซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 4 โครงการ มั่นใจปี70จ่ายไฟครบทั้ง18โครงการรับรู้รายได้เฉียด700ล.

ACE รับข่าวดีต่อเนื่อง กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 4 โครงการ กำลังผลิตเสนอขาย 28.17 เมกะวัตต์ ส่งผลให้เปิด COD รวมแล้ว 11 จาก 18 โครงการโซลาร์ฟาร์มที่ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 คาดเปิด COD ครบภายในปี 2570 จะช่วยเพิ่มรายได้กว่า 600 ล้านบาทต่อปี
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทฯเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) เพิ่มเติมเป็นจำนวน 4 โครงการ ซึ่งทั้งหมดดำเนินการโดยบริษัทย่อยที่ ACE ถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบด้วย บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด จำนวน 2 โครงการ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด จำนวน 1 โครงการ และบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จำนวน 1 โครงการ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยทั้ง 4 โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมจำนวน 28.17 เมกะวัตต์
ทั้ง 4 โครงการเป็นโครงการที่ ACE ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 รวมจำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย (PPA) รวม 112.73 เมกะวัตต์ โดยที่ผ่านมาทยอยเปิด COD ต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 จำนวน 5 โครงการ และมี 6 โครงการคาดว่าCODในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ โดยช่วงที่เหลือในปีนี้จะมีการทยอย COD เพิ่มอีก 4 โครงการ และอีก 3 โครงการในปี 2570 ซึ่งเมื่อสามารถ COD และรับรู้รายได้เต็มปีครบทั้ง 18 โครงการ คาดจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ ACE อีกประมาณ 650 - 680 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ เมื่อนับรวม 4 โครงการที่เปิด COD ล่าสุด ปัจจุบันกลุ่ม ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 92 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 758.25 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 41 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 422.82 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 51 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 335.43 เมกะวัตต์