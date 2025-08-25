ส่อเลื่อน!รถไฟฟ้า 20 บาท “คมนาคม-คลัง”ลุ้นกฎหมาย 3 ฉบับ อาจไม่ทัน 1 ต.ค.68

ส่อเลื่อน!รถไฟฟ้า 20 บาทใช้ไม่ทัน 1 ต.ค.เหตุต้องรอกฎหมาย 3 ฉบับประกาศใช้ “มนพร” เผยพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ เสนอ วุฒิสภาแล้ว พุธหน้าดัน สส.เคาะพ.ร.บ.ตั๋วร่วมกับ พ.ร.บ.รฟม.จากนั้นใช้เวลาอีก 1 เดือน”จุลพันธ์”รัฐบาลดันเต็มที่แต่กม.ไม่เสร็จก็ใช้ไม่ได้
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการมาตรการ 20 บาทตลอดสายท่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ วันที่ 25 ส.ค. 2568 เป็นวันแรก ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก ส่วนการเริ่มใช้งานวันที่ 1 ต.ค. 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมาย 3 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. และแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
โดยพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ได้ผ่านที่ประชมสภาแล้ว และได้เสนอไป ที่ประชุมวุฒิสภา ส่วนพ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯจะมีการพิจารณาในที่ประชุมสส. วันพุธหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสส.พิจารณาไปแล้ว35 มาตรา จากทั้งหมด 56 มาตรา และการแก้ไขร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ มี 10 มาตรา จะมีการพิจารณาในที่ประชุมส.ส. วันพุธหน้า วันที่ 3 ก.ย. 68 คาดว่าจะเสร็จ จากนั้นจะส่งต่อวุฒิสภา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกฎหมายจะเสนอทูลเกล้าและประกาศใช้ต่ไป
นางมนพรกล่าวว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐฒนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าแต่ละสาย ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อหาทางทำให้เร็วที่สุด กรณีกฎหมายทั้ง 3 ฉบับเสร็จไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 68 นี้ยอมรับว่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายก็คงต้องเลื่อนหรือขยับการใช้ออกไปก่อน ตอนนี้ไม่ได้มีแผนสำรองเพราะว่าต้องมีกฎหมายมารองรับ ถึงจะใช้ 20 บาทตลอดสายได้ เพราะเกี่ยวข้องกับเอกชน
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ที่ใช้ 20 บาทตลอดสายอยู่ หากวันที่ 1 ต.ค. 68 กฎหมายไม่เสร็จ จะทำให้รถไฟฟ้าสีแดงและสีม่วง ต้องกลับไปเก็บค่าโดยสารตามปกติไปก่อน ต้องรอกฎหมายและนโยบาย 20 บาทตลอดสาย ทุกสายไปพร้อมกัน จะไม่มีสายใด สายหนึ่ง ได้ 20 บาท
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า
เราพยายามทำให้เร็วที่สุด แต่อาจล่าช้าบ้างเพราะบางส่วนไม่สามารถกำกับควบคุมได้ เช่น การพิจารณาของวุฒิสภาที่มีกรอบการพิจารณาของส.ว. ส่วนในกรอบของส.ส. ทางรัฐบาลได้ผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ก็มีกลไกในเรื่องการตรวจสอบองค์ประชุมต่าง ๆ เพื่อให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์กับประชาชน แต่หากกฎหมายไม่เสร็จก็ไม่สามารถทำได้