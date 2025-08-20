สภาล่มซ้ำซาก! “ไชยา” สั่งปิดประชุมเหตุสมาชิกหายไปกินข้าว ถือเป็นรอบที่ 4 ชิงปิดก่อนนับองค์

สภาล่มอีก! วิปฝ่ายค้านโวย หลัง “ชุติพงศ์” หารือกลางกฎหมายตั๋วร่วม “ไชยา” สั่งปิดประชุม เหตุสมาชิกหายไปกินข้าว นับเป็นการชิงปิดประชุมเป็นครั้งที่ 4 ก่อนนับองค์ประชุม
เมื่อวันที่ (20 ส.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม หลังผ่านร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ และเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมฯ ระหว่างการลงมติมาตรา 33 เกิดเหตุวุ่นเมื่อ นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน ในฐานะวิปฝ่ายค้าน ลุกหารือกลางห้องประชุมว่า ฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมให้มาตลอด แม้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นเรือธงของรัฐบาล แต่ฝ่ายค้านอยากให้กฎหมายเดินหน้าโดยเร็ว
“วันนี้เราพร้อมจะอยู่เป็นองค์ประชุมให้ แต่อยากถามว่ารัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ประชุมด้วยหรือไม่ เพราะประธานกดออดหลายครั้งแล้ว องค์ประชุมอาจยังไม่ครบ”
นายไชยา พยายามเบรก โดยชี้แจงว่าขณะนี้สมาชิกบางส่วน “กำลังรับประทานอาหาร” และขอให้รอสักครู่ ก่อนท้ายที่สุดสั่ง ปิดประชุมเวลา 18.50 น. ท่ามกลางเสียงตะโกนในห้องประชุมว่า “องค์ประชุมไม่ครบ!”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา เกิดเหตุประธานชิงปิดประชุมระหว่างการเสนอนับองค์ประชุมแล้วถึง 4 ครั้ง คือวันที่ 3 ก.ค., 9 ก.ค., 17 ก.ค. และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค