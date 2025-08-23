“คัลแลน-พี่จอง-น้องแดน” เปิดธุรกิจ 3 แบรนด์ใหม่

เรียกว่าเป็นกราฟดัชนีการเติบโตทางธุรกิจที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท อกาโวนด์ จำกัด คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำและผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพเยี่ยม นำโดยผู้บริหารคนเก่งอย่าง คัลแลน (พัค คีด็อก), พี่จอง (จอง คยองแท), น้องแดน (คิม อินยอน), เคอร์บี้ และ อิง นุชนารถ ทีมยูทูปเบอร์ สุดฮอตจากช่อง 컬렌 Cullen HateBerry
ที่มุ่งเน้นพัฒนาคอนเทนต์และต่อยอดสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ BE;FREEK แบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์ , HATEBERRY SCENT ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ และ BAKE URBAN ร้านคาเฟ่ & เบเกอรี ซึ่งกำลังได้รับกระแสความนิยมอยู่ในขณะนี้
ล่าสุดพร้อมชูเรือธงกับก้าวที่เหนือกว่าด้วยการเปิดตัว 3 ธุรกิจใหม่ได้แก่ B;HOME ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ในดีไซน์ที่ทันสมัย รวมไปถึงความพิเศษกับ B COMPLEX สินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณ และ แบรนด์ ODD NOTE เครื่องประดับดีไซน์ใหม่ในสไตล์ที่ผสมผสานความ Cool & Minimal ไว้อย่าง ลงตัว
โดยทั้ง 3 แบรนด์นี้พร้อมวางแผนเปิดจำหน่ายช่วงปลายปี 2568 ซึ่งนับเป็นสัญญาณเชิงบวกกับภาพรวมของการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกลยุทธ์หลัก 3 ส่วนสำคัญที่วางไว้คือ คอนเทนต์ครีเอเตอร์, สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์, เครื่องดื่มและอาหาร โดยสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและยังเป็นการตอกย้ำถึงการสร้างจุดยืนที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเอง