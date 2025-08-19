“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” คว้าท็อป 6 ด่านสุดหิน โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ สนาม 6 ที่ สปีลเบิร์ก

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ทำผลงานรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ากริดที่ 7 โดยเกมการแข่งขันในเรซแรกมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเกมการแข่งขันเริ่มต้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนแทร็คเปียก และเพียงรอบแรกของการแข่งขันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงประกาศธงแดงให้เกมหยุดลงชั่วคราว
หลังจากกลับมาแข่งขัน "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" สามารถแสดงทักษะและศักยภาพในการขี่บนแทร็กเปียกได้อย่างยอดเยี่ยม แม้เรดบูล ริง จะเป็นสนามที่ยาก แต่นักบิดดาวรุ่งไทยก็สู้แย่งชิงอันดับได้อย่างดุเดือด ก่อนจะพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 6 ตามหลังผู้นำ 10.425 วินาที เก็บคะแนนเพิ่มเติมไปอีก 10 คะแนน
จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันในเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ก็ยังคงต่อสู้ในสนามได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถจบการแข่งขันอันดับที่ 15 ตามหลังผู้นำ 10.401 วินาที เก็บคะแนนสะสมเพิ่มเติมไปอีก 1 คะแนน ทำให้มีคะแนนสะสมรวม 57 คะแนน และเป็นการเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องเป็นเรซที่ 7 ติดต่อกัน
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH