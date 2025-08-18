“ดิสนีย์ ประเทศไทย” และ “ช้อปปี้” เสิร์ฟแคมเปญ “Funtastic Bazaar 2025” จัดโปรแรง ดีลสุดคุ้ม กับสินค้าลิขสิทธิ์ ต้อนรับเทศกาลช้อปแห่งปี Shopee Super Brand Day

เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ อีคอมเมิร์ซ เบอร์ 1 ครองใจนักช้อปชาวไทย สานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 ส่งแคมเปญ “Funtastic Bazaar 2025” ต้อนรับมหกรรมช้อปปิงแห่งปี Shopee Super Brand Day เดินหน้ายกขบวนสินค้าลิขสิทธิ์จากแบรนด์ดังรวมกว่า 8,000 รายการ พร้อมอัดแน่นดีลและโปรโมชันพิเศษตลอด 3 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2568 เอาใจแฟนดิสนีย์และนักช้อปทั่วประเทศให้ได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าดิสนีย์ในราคาสุดคุ้มอย่างจุใจ
แคมเปญ Funtastic Bazaar 2025 ยังคงเดินหน้ามอบประสบการณ์การช้อปปิงที่เต็มไปด้วยความสนุก ความสุข และความคุ้มค่ายิ่งกว่าที่เคย ด้วยสินค้าลิขสิทธิ์ การันตีคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ดังทั่วไทย ที่พร้อมส่งคอลเลกชันใหม่สุดน่ารักมาเอาใจแฟนๆ ด้วยลวดลายคาแรกเตอร์จากจักรวาลแฟรนไชส์ยอดนิยมอย่าง Disney, Pixar, Marvel และ Star Wars ครอบคลุมสินค้าทุกหมวดหมู่ พบกับสินค้าไฮไลต์ อาทิ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจาก Disney Home, กิฟต์ชอป อุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ดีไซน์พิเศษจาก UNO (A-Home) และ Moshi Moshi, อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือและไอแพดจาก Sheep, ชุดเครื่องนอนลายคาแรกเตอร์จาก Toto Bedding, แก้วน้ำ Tumbler ลายสุดน่ารักจาก IGNITE, เสื้อผ้าลิขสิทธิ์จาก Characters Studio และ VATANA, รวมถึงของใช้ในบ้านจาก Lotus’s และอีกมากมาย
ช้อปเพลินไปกับข้อเสนอและโปรโมชันสุดคุ้มตลอดช่วงเทศกาล Shopee Super Brand Day ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้
•ประเดิมด้วยไฮไลต์สุดพิเศษในวัน D-Day วันที่ 14 สิงหาคม 2568 กับโค้ดส่วนลดสูงสุด 50%* และรับ coins และโค้ดส่วนลดสุดพิเศษผ่านทาง Shopee Live
•Shopee PayDay ในทุกวันที่ 25 ของเดือน กับโค้ดส่วนลดสูงสุด 500 บาท*
•Shopee Mid-month ในทุกวันที่ 15 ของเดือน กับโค้ดส่วนลดสูงสุด 500 บาท*
•Shopee 8.8 ล่าดีล โค้ดคุ้ม
1) โค้ดส่วนลด 30% Mall Xtra
2) ดีลเด็ด SPayLater 88.-
3) ส่งฟรี*
•Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี
1) ส่วนลดร้านโค้ดคุ้ม 30%
2) แจกทองทั้งวัน*
3) ส่งไว* ส่งฟรี*
•เซอร์ไพรส์สำหรับดิสนีย์เลิฟเวอร์! ห้ามพลาดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน Disney Toy Expo 2025 กับไลฟ์สด ลดแรงกับ Shopee Live ชวนแฟนๆ ร่วมช้อปสนุกแบบเรียลไทม์ มอบโค้ดส่วนลดสูงสุด 50%* ในวันที่ 4-7 กันยายน นี้
ช้อปสนุกทุกวันตลอดแคมเปญได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Shopee และ https://shopee.co.th/m/disney.official ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2568 นี้
*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://shopee.co.th/m/disney.official