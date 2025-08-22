Rooftop กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “มันจะมีอยู่คนนึง” เพลงสารภาพในใจที่ไม่เคยเลือนหาย

วงดนตรีดูโอ้ Rooftop ส่งผลงานล่าสุด “มันจะมีอยู่คนนึง”เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึก ถึงใครบางคนที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงอยู่กลางใจเสมอ กับซาวน์ดนตรีที่หนักแน่น เข้มข้น ถือเป็นสีสันใหม่ๆของ Rooftop เนื้อหาของเพลงเป็นเหมือนการสารภาพเงียบ ๆ ถึงความคิดถึงที่ไม่เคยพูดออกไป แต่ยังคงซ่อนลึกไว้ในหัวใจ พร้อมคำถามที่ค้างคาว่า “เขาเอง…จะคิดถึงเราบ้างไหม?”
ดนตรีถูกถ่ายทอดในสไตล์ Pop/Rock ที่เต็มไปด้วยไดนามิกทางอารมณ์ เริ่มจากความละมุน ในท่อนเวิร์ส ก่อนจะพุ่งทะยานสู่ท่อนคอรัสที่เข้มข้นและทรงพลัง เติมเต็มด้วยซาวด์กีตาร์และกลองที่ช่วยขับอารมณ์ความคิดถึงให้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสมือนการปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่เคย move on ได้จริง ๆ
“มันจะมีอยู่คนนึง” จึงเป็นเพลงที่ทั้งอบอุ่น เศร้า และจริงใจในเวลาเดียวกัน สำหรับใครก็ตาม ที่ยังมี “คนหนึ่ง” อยู่ในหัวใจอย่างไม่เคยเลือนหาย ทุกถ้อยคำและท่วงทำนองของเพลงนี้ จะกลายเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกของผู้ฟัง ที่อาจเผลอย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าโดยไม่ตั้งใจ ซิงเกิลใหม่นี้เป็นเหมือนบันทึกความทรงจำที่ Rooftop อยากมอบให้กับทุกคนที่ยังไม่สามารถ ลืมใครบางคนได้
