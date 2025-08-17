กทม.ลุยขยายสายสีเขียว”บางหว้า-ตลิ่งชัน“ 7.5 กม.ฟังความเห็นเอกชนลงทุนPPP

กทม.เดินหน้าขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน 7.5 กม. วงเงิน 3-4 หมื่นล้านบาท เตรียมรับฟังความเห็นเอกชน วางแนว PPP กาง 3 รูปแบบ “ทำเอง-เจรจา BTS - เปิดประมูล” ตั้งเป้าเปิดปี 74
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 19 ส.ค. 2568 นี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร จะจัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนโครงการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน (Market Sounding Stakeholder Forum)โครงการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ระยะทาง 7.5 กม. ประเมินมูลค่าโครงการ30,000-40,000 ล้านบาท ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562) ที่ห้องพุทธรักษาราชพฤกษ์ฮอลล์ แอนด์ เวิร์กสเปซ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวสายสีลม ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน วงเงินงบประมาณ 27 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี วัตถุประสงค์ เนื่องจาก กทม.มีนโยบายจะลงทุุนโครงการฯ ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมทุนฯจะต้องทบทวนผลการศึกษาเดิมที่มีทั้งการลงทุน ต้นทุน รวมถึงจะต้องรับฟังความเห็นเอกชน (Market Sounding) ด้วย
ทั้งนี้ ตามรายงานการศึกษา PPP แนวทางการลงทุนโครงการ มี 3 รูปแบบได้แก่ 1. กทม.ทำเอง 2.เจรจา กับบมจ.ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ (BTSC) ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานรายเดิมเป็นผู้ดำเนินการ และ 3. เปิดประกาศประกวดราคาPPP หาผู้ดำเนินการ
โดย แนวทางที่มีความเป็นไปและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งโครงข่ายในปัจจุบัน คือ อาจต้องกำหนดให้มีเงื่อนไขจ้างBTSC เดินรถตามสัญญาจ้างเดินรถในช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน ไปก่อนจนถึงปี2585 ซึ่งสัญญาจ้างเดินรถโครงข่ายสายสีลมส่วนต่อขยาย 1 (สะพานตากสิน-บางหว้า) จะสิ้นสุด ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแนวทาง เจรจา BTSC ดำเนินการเดินรถต่อได้หรือไม่ และรูปแบบการลงทุนโครงสร้างและระบบจะเป็นอย่างไร
หลักการเบื้องต้น กรณีเป็น PPP Net Cost (ภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยในขณะที่ภาคเอกชนรับผิดชอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ การออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้าง) รูปแบบเหมือนรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ที่ให้เอกชนสร้างไปก่อน แล้วรัฐบาลผ่อนจ่ายทีหลังจนครบระยะเวลาสัญญา
สำหรับขั้นตอนหลักการศึกษาแล้วเสร็จ จะเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะส่งไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ จากนั้นจึงจะเริ่มกระบวนการหาผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณ 3 ปี และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี คาดแล้วเสร็จประมาณปี 2574 ยังไม่รวมขั้นตอนการเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ คชก.
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของแนวเส้นทางก่อสร้างนั้นจะใช้พื้นที่ถนนราชพฤกษ์เป็นหลัก ซึ่งกทม. ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากกรมทางหลวงชนบท(ทช.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว โดยจะมีสร้างสถานจ่ายไฟบริเวณใกล้ๆกับสถานรถไฟฟ้าสายสีเขียวบางหว้าด้วย
สำหรับผลการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดเบื้องต้นเมื่อปี 2558 จะเป็นทางวิ่งยกระดับจำนวน 2 ทางสูงประมาณ 16.6 เมตร แนวเส้นทางเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อโรงจอดรถของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายบริเวณสถานบางหว้า ไปตามทิศเหนือ ตามแนวเกาะกลางถนนราชพฤกษ์ ผ่านทางแยกตัดถนนบางแวก (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13) ผ่านทางแยกถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นจะยกระดับขึ้นไแปเป็น 26.6 เมตร ข้ามทางแยกบรมราชนนี และยกระดับขึ้นไปที่ 31.6 เมตร ข้ามทางด่วนประจิมรัถยา (ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก) และสิ้นสุดที่บริเวณทางลาดลงของสะพานข้ามทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนระยะทางรวม 7.5 กม. จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีบางหว้า, บางแวก, บางเชือกหนัง, บางพรม, อินทราวาส, บรมราชชนนี และตลิ่งชัน